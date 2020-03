Memi – kulturni virusi

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

kako sklanjamo moderne besede iz tujih jezikov, kot je na primer angleški »meme«? V časopisu sem opazil, da je nekdo sklanjal meme, meme-ja, meme-ji.

Proti lastni volji moramo biti v tej jezikovni dopisnici malce ponesrečeno aktualni. Richard Dawkins, britanski evolucionist, ki je skoval izraz »meme« že leta 1976 v svoji znameniti, a tudi kontroverzni študiji Sebični gen, je načelo širjenja genskega materiala primerjal z razmnoževanjem in s človeške perspektive boleče uspešnim širjenjem virusov. Njegovo pojmovanje memov kot kulturnih ekvivalentov DNK-ja je uspešno prevzel sodobni digitalni svet. Tudi sodobni memi ('sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski komunikaciji') se kakor virusi selijo in širijo po naših pametnih napravah: bi lahko prešteli, koliko ste jih na družbenih omrežjih posredovali ali prejeli o temi trenutne karantene? Verjetno ne, ker jih je bilo preveč in nešteto – tudi v slovenščini.

Razlago v zgornjem oklepaju smo prelepili kar iz Sprotnega slovarja slovenskega jezika, dostopnega na portalu Fran: tudi slovenski slovaropisci so torej besedo in pojem že zapisali. Od tam si sposojamo jezikovni podatek, ki je ključen za odgovor na vaše vprašanje: trenutno je uveljavljen dvojnični zapis, torej v slovenščini mirno soobstajata angleška izvirna oblika (meme) in že podomačena slovenska brez končnega angleškega e-ja (mem). Obe obliki obravnavamo kot samostalnika moškega spola in ju kot taka tudi sklanjamo. Pisca članka, v katerem ste prebrali nerodno obliko, je po vsej verjetnosti zmotil angleški zapis besede in ni vedel, kaj bi s tem končniškim e-jem. Najlažje bomo sklanjali poslovenjeno obliko: Marko mi je poslal res dober mem; od včeraj sem ustvarila samo dva mema; izumitelj memov. Nič pa ne bo narobe, če ohranimo končni e, pri čemer ne potrebujemo nikakršnega vezaja – dovolimo si kar avtentičen primer iz slovarja oziroma korpusa: Ugotavljam, da njegove privržence zlahka prepoznaš že po debilnosti memejev, ki jih širijo.

Pazimo le, da bomo pri uporabi obeh različic (prevzete angleške in podomačene) upoštevali sistemska, slovnična pravila. Na primer meme kulturo (ali celo »meme-kulturo«) raje preoblikujmo iz desnega prilastka v levi: družbena kritika se danes širi tudi s pomočjo kulture memov; vsi smo uporabniki in ustvarjalci kulture memov. Še naprej torej svobodno ustvarjajte, delite in všečkajte meme. Nove izraze, ki prihajajo v slovenščino, pa pred uporabo vsekakor poiščite v ustreznih sodobnih virih za slovenščino, na katere pogosto opozarjamo tudi v tem kotičku. To je neke vrste jezikovno razkuževanje rok, ki bo slovenščini še kako prav prišlo v prihodnje. Če nove pojave poimenujemo s sistemsko (torej slovnično in pravopisno) ustreznimi oblikami, potem predvsem nam uporabnikom delajo manjše preglavice tudi s sklanjanjem ...