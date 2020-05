Ne vselej veličastne velike začetnice

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Lepo pozdravljeni,

z možem sva se pregovarjala, če se ime pisala zapiše z veliko, kot to vidimo v reklamah. Šolarji imajo zelo radi pisala Frixion, kako ga zapišemo? Najlepša hvala za odgovor.

Velike in male začetnice so kronska pravopisna tema, a tudi zguljena in morda celo suhoparna – v številnih jezikih je ta sistem postal že precej zapleten. Zanimivo je opazovati, da imamo Slovenci (od poklicnih piscev do običajnih uporabnikov) vedno več težav z nekaterimi primeri in tudi jezikoslovci si jo različno razlagajo.

Poznavalci pravijo, da so pred pojavom malih latiničnih črk (okrog 9. stol. n. š.) vse zapisovali z velikimi – velike črke naj bi pridajale pridih veličastnosti, impresivnosti in estetske resnobnosti. Izumu malih in pisanih črk naj bi botrovala tehnološka sprememba in potreba pisarjev po pospeševanju procesa: spremenil se je medij, začeli so uporabljati prijaznejše površine za pisanje, po katerih je pisalo hitreje teklo, male črke so za pisanje z roko manj zamudne. Sčasoma so ugotovili, da velike črke bolje padejo v oči: zaradi tega so začeli mešati male in velike črke – te zvijače se pogosto poslužujejo tudi sodobni oblikovalski spretneži (npr. SLORIjezik).

K vašemu vprašanju: sicer se držimo pravila, da lastna imena pišemo z veliko, občna pa z malo začetnico. Na šolskem primeru poglejmo že na sebi razvidno razlikovanje med občnostjo in lastnoimenskostjo: Prenočuje v hotelu Slon. Hodil je kot slon.

Imena znamk z lastniško zaščito pišemo v skladu s pravnimi normami, ki ščitijo predvsem lastnika blagovne znamke in zagovarjajo njegove odločitve (npr. Instagram, SmartTV, intel), sicer lahko načeloma sledijo tudi sankcije. Imamo jih torej za lastna imena.

A poglejmo tudi primer priljubljenega pisala. V oglasih za ta izdelek boste opazili, da je ime zapisano z veliko začetnico, poudarjen pa je tudi sredinski X. Pogled k različnim sobesedilom nam pove sledeče: Možu boste na seznam za nakupe zapisali, da mora kupiti zelen frixion za sina in aspirin za nono – kar bo vsekakor v skladu s 147. paragrafom pravopisnih pravil (vrsta izdelka vedno z malo). Ko boste za svojo pisarno naročali 50 komadov tega pisala, pa boste v naročilnico zapisali ime proizvajalca in celoten naziv izdelka z veliko začetnico ter vključno z velikim X-om. Dodajmo še primer: Jaz ti posodim svoj frixion, ti pa meni svoj twist od Pelikana. Moj pelikan je pisal boljše kot ta tvoj pilot. Tako bo kakemu srečnežu žena milijonarka ob jubileju podarila mercedesa. V uradnem poročilu podjetja pa boste prebrali, da je bilo npr. kupljenih 5 osebnih vozil proizvajalca Renault znamke Capture. Neformalno: vozim captura. V skladu z zakonom o industrijski lastnini imata tako proizvajalec kot znamka lastnoimenski značaj, zato ju moramo pisati z veliko. Odločati se moramo torej v skladu z zakonodajo in svojimi sporazumevalnimi cilji.

In črke se ne predajo in pišejo nove nebesedne pomene tudi v digitalnem svetu: saj veste, da pisanje SAMO VELIKIH ČRK (znak razburjenosti ali vpitja) ni prav v skladu z bontonom e-komuniciranja.