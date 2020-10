Oddaj VKLOP

V nedeljo, 11. 10. ob 20.00 se na Rai 3 bis – kanal 103 vrača mladinska TV oddaja Vklop. Gost bo Primož Strani, ravnatelj izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Trstu. Spregovoril bo o začetku pouka ter izzivih, ki jim mora biti šola kos tudi v izrednem stanju.

V posebnem prispevku bodo pred kamero stopili učenci in učenke openske prvostopenjske srednje šole Srečka Kosovela, ki so v lanskem šolskem letu med zaprtjem šol odnesli največ točk na radijskem kvizu Vsevedneži, v katerem so odgovarjali preko telefonskih klicev. Uredništvo: voditeljica Barbara Ferluga, režiser Jan Leopoli in Živa Pahor.

Ponovitev oddaje bo na sporedu v četrtek, 15. 10. ob 20.00.