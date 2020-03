Peter Pavel Vergerij in Santorio Santorio

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pritrditi vam moramo, da razdrobljenost črk in glasov v slovenskih končnicah upravičeno zmede marsikoga!

Vaša dilema razkriva neko slovensko nedoslednost pri podomačevanju tujih imen. V italijanščini imata oba priimka znamenitih zgodovinskih osebnosti, ki ju omenjate v vprašanju, enako končnico, in sicer -io: Vergerio in Santorio. Peter Pavel Vergerij je zaradi zgodovinsko očitnih razlogov vtisnil močan pečat slovenski kolektivni zavesti, zato smo tudi po siceršnji evropski humanistični tradiciji podomačili njegovo ime v Vergerij. Tak je običaj z vsemi antičnimi in tudi poznejšimi znamenitimi osebnostmi ali kulturnimi liki (tako še danes tudi Pravopis , paragraf št. 173): Menelaj, Horacij, Vergilij, Galilej, Sirmij, Ovidij ipd. Najznamenitejši zdravnik svojega časa, Koprčan Santorio Santorio, po katerem nosi ime tudi koprska skupnost Italijanov, se očitno ni tako vpisal v zavest slovenske jezikovne srenje, da bi mu podomačili končnico in bi postal »Santorij«.

S priimkom Vergerij ne bi smeli imeti težav pri sklanjanju in tvorjenju svojilnega pridevnika, ker gre vse lepo po vzorcih: -j- je soglasnik, povsem običajen za moške samostalnike 1. sklanjatve, zatorej se obnaša po vzorcu muzej, muzeja. Kot smo opozarjali v nekaj zadnjih jezikovnih dopisnicah, se za soglasnikom j -o- prevoji v -e-, zato imamo svojilni pridevnik Vergerijev in orodniško obliko z Vergerijem.

Pri nepodomačenih priimkih, kot so Santorio, Apollonio, Petronio in podobni, pa končni samoglasnik dojemamo kot končnico, čeprav je za moške samostalnike to nenavadno, in jih torej pregibamo po sledečem vzorcu: Santorio, Santoria > svoj. pridevnik Santoriev. Končnica je -ev in ne -ov, ker moramo upoštevati pravilo, da na prevoj (o > e) vpliva tako govorjeni kot zapisani -j-. Čeprav bi v skladu s pravili (svojilni pridevnik načeloma sledi vzorcu sklanjatve) lahko torej Santoriev zapisali brez j-ja, slovenščina ne mara vselej stika dveh samoglasnikov (samoglasniških sklopov) in govorci radi daljšamo osnovo z -j. Tako se kar vrstijo razstave istrskega slikarja Zvesta Apollonia, vendar pogosteje razstavljajo Apollonijeva kakor Apollonieva dela. V Kopru pa imamo seveda Santorijevo in Petronijevo ulico, čeprav bi lahko bili Santorieva in Petronieva.