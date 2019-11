V nedeljo, 17. 11. 2019 ob 20.00 bo na kanalu RAI 3 bis na sporedu mladinska TV oddaja VKLOP. Tokrat se bodo vklopovci pogovarjali o etiki živali in odnosu človeka do živali. Gost bo Tomaž Grušovnik, predsednik Slovenskega filozofskega društva in izredni profesor na Univerzi na Primorskem. Uredništvo: Živa Pahor, voditeljica Barbara Ferluga in režiser Jan Leopoli. Ponovitev bo na sporedu v četrtek 21. 11. ob 20. uri.