Ponovno o teritoriju

Težave pri prevajanju italijanskega »territorio« poznam. Pogosto ga uporabljam(o), zdi pa se mi, da njegove slovenske sopomenke v nekaterih primerih ne odražajo smisla, ki bi ga rad prenesel, predvsem takrat, ko termin uporabljamo v krajinskem, kmetijskem ali gospodarskem kontekstu. Npr. območje, področje, ozemlje mi zvenijo zelo »začrtano«, točno določeno (območje rezervata, zemljepisno območje izvajanja zakona, močvirnato področje, naselitveno ozemlje ...) Večkrat pa potrebujemo splošnejši izraz, s katerim bi npr. zajeli neko splošno stanje.

Miloš



Za začetek si dovolimo stereotipno in s tem verjetno zgrešeno sodbo, da so s podobnostjo težave. In vendar. Slovenski izraz teritorij in italijanski »territorio« sta homonima ali lažna prijatelja, torej imata v obeh jezikih le delno prekriven ali sploh različen pomen in je treba biti pri prevodih previdni.

Z ustreznimi primeri ste v vprašanju težavo vešče izpostavili, na problematično rabo teritorija pa že vrsto let opozarjajo jezikoslovci (še vedno je dobro pokukati tudi na SMeJse). V tem primeru nas ne sme zavesti splošno slogovno priporočilo, da je v slovenščini bolje uporabljati neprevzeti, domači besedni koren (npr. kakovost) namesto prevzetega, torej tujega: teritorija ne smemo nekritično zamenjevati z ozemljem, območjem, prostorom, okoljem, regijo, lokalno stvarnostjo ipd. To še posebej velja za različna strokovna okolja. Vsaka stroka razvije svojo terminologijo: tu vam torej pritrjujemo, da imajo izrazi, ki jih naštevate, ozko določen pomen, ker gre za dvo- ali večbesedne termine (npr. naselitveno ozemlje).

Za lažje razumevanje različnih pomenov je morda od naštevanja in primerjalnega razlaganja slovarskih definicij v obeh jezikih bolje še nekoliko dopolniti vaš seznam terminoloških zvez: accesso al territorio>dostop do zemljišča, accesso pubblico al territorio>javna dostopnost površin, assetto del territorio>regionalno načrtovanje in usklajevanje, bonifica del territorio>melioracija tal, territori aridi>sušna območja, conquista di territorio>osvojitev ozemlja, sviluppo del territorio>prostorski razvoj, territorio doganale CE>carinsko območje ES, territorio non autonomo>odvisno ozemlje, la tutela del teritorio>skrb za okolje in prostor itd.

Primeri, ki ste jih priložili vprašanju, merijo na specifičen pomen v italijanščini, ki ga v slovenščini žal ne moremo izraziti z enim samim priročnim izrazom. Tik pred zaključkom sklica je bil sprejet Deželni okoljski načrt, vendar mnogi menijo, da še vedno odraža preveč ozkogled pristop do razvojnih potreb teritorija. > do razvojnih potreb regije; Izseljevanje iz vasi v goratih območjih povzroči opustošenje teritorija. > povzroči opustošenje kulturne krajine; Agrarne skupnosti oziroma jusarji so ključni za ohranjanje teritorija. > kulturne in naravne krajine.

Žal prav preproste rešitve ni, predvsem pa se je dobro v javnih, poslovnih in strokovnih besedilih izogibati rabi izrazov, kot je ovrednotenje teritorija, v knjižni slovenščini namreč ni prav nič povedna.