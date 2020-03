Še o sklanjanju imen in nekaj infekcijskih drobcev

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

moti me, ko nekatera italijanska imena, kot je Luca, sklanjajo kot Luci ali Luce itd. Kar je nečitljivo. Ni nobene druge možnosti? Hvala.

Vaše vprašanje ne bi moglo bolje poglobiti teme prejšnje jezikovne pošte o preglasu pri sklanjanju italijanskih moških imen (Sergio > s Sergiem in Sergiov)! Ob take vrste napol podomačenem zapisu italijanskih imen se verjetno vsem porodi dvom o njihovi ustreznosti, berljivosti in izgovarjavi.

Moško ime Luca (enako kot slovensko različico Luka) lahko sklanjamo po moški (Luca, Luca, Lucu, Luca, pri Lucu, z Lucom) ali ženski sklanjatvi (Luca, Luce, Lucu, Luco, z Luco, pri Luci). Pravopis in raba oba izkazujeta variantnost, kar pomeni, da sta pravilna oba vzorca . Paziti pa moramo pri tvorbi svojilnega pridevnika, kajti tu je mogoča samo oblika Lucov, Lukin pa je resnično napaka (taka oblika ima v Pravopisu črno piko , in ta seveda označuje zgrešeno obliko).

Pravimo, da je tak zapis podomačen samo polovično oziroma je polcitaten, ker v zapisu ohranjamo koren tujega imena v izvirniku (Luca z italijansko črko c za glas k), dodamo pa mu slovensko končnico (Luc-a ... z Luc-om ali Luc-o in Luc-ov). Tak zapis in dodajanje slovenskih končnic je v skladu z našim pravopisom: ne pravila ne raba namreč ne kažeta, da bi morali pri sklanjanju upoštevati italijanski pravopis in pred c-jem vriniti h, da bi nato npr. »Luche« izgovorili kot Luke. Odgovor na vaše vprašanje se torej glasi ne, slovenska pravila podomačevanja tujih imen in tudi raba ne predvidevata druge možnosti. Če vas tak zapis zelo moti, pa se seveda lahko odločite za moško sklanjatev, te težave se pri moških imenih namreč pojavijo samo pri ženskem sklanjatvenem vzorcu (Luca, Luce, Lucu primerjamo npr. z vzorcem ž. imena Marisa, Marise, Marisi).