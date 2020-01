Sklanjanje večdelnih imen ekip in podjetij

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

dosti jezikovnih zagat srečamo v športu. Zanima me, kako sklanjamo ime kluba, če je zraven še sponzor (pokrovitelj). Primer: Ker je pri športu treba vedno više, si tudi pri SLOGI TABOR EUTONII želijo, da bi ... ALI Ker je pri športu treba vedno više, si tudi pri SLOGI TABOR EUTONIA ... Enaka dilema se porojeva tudi pri Bor Radenska in Sloga Tabor Obiettivo luce. Hvala za odgovor!

E. M.

Imena športnih klubov in ekip so samo navidezno zelo specifična težava. Tema naj ne zavede bralcev, ki sicer niso navijači. Tovrstna imena imajo namreč učinek tudi na gospodarskem področju. Ta jezikovni pojav pa srečamo tudi na vseh drugih področjih.

V skladu s slovničnimi pravili načeloma sklanjamo vse sestavine besednih zvez, če se te ujemajo v spolu, številu, sklanjatvi in po živosti. V praksi to pomeni, da se sklanjajo vse sestavine besednih zvez tipa odbojkarski klub, odbojkarskega kluba, kjer je jedro samostalnik (klub), levi prilastek pa je pridevnik (odbojkarski). Težava nastane, ko imamo besedne zveze tipa samostalnik + samostalnik (npr. Sloga Tabor Eutonia). Klasično pravilo iz Pravopisa se glasi: »§ 854 Če se del lastnega imena ne ujema, se ta sestavina ne sklanja, npr. Hotel Turist, Hotela Turist /.../«.

Najprej torej določimo osnovno ime, jedro besedne zveze: v vašem primeru je to Sloga. Tabor je prvi desni neujemalni prilastek (določa jedro osnovne zveze, ki je Sloga). Ta se ne ujema nujno z jedrom in se zato NE SKLANJA, torej sklanjamo samo Slogo (enako tudi npr. revija Grazia, revije Grazia; klub Koper, kluba Koper). V skladu s slovenskimi pravili sklanjamo Sloga Tabor, Sloge Tabor, Slogi Tabor. Eutonia nastopa kot drugi desni imenovalni prilastek in je zato ne sklanjamo. Zato prav tako ni potrebe, da bi sklanjali sponzorsko ime v zvezi Sloga Tabor Obiettivo luce.

Zgodbo bi lahko zaključili tu, vendar pogled v jezikovno obnašanje naših piscev (korpus) pokaže drugačno, neenotno sliko. Čeprav bi tudi v primeru Bor Radenska (=’ekipa Bor z imenom Radenska’) po pravilih sklanjali samo Bor (neujemanje v spolu), v Gigafidi 2.0 vidimo, da tudi jezikovno zanesljivi viri sklanjajo obe prvini: Bora Radenske, Boru Radenski. Podobno dvojnost srečamo pri preostalih slovenskih ekipah: prekmurska Panvita Pomgrad se npr. celo v besedilih ene medijske hiše sklanja različno, Uniona Olimpije pa smo tako že vajeni samo v taki obliki.

Ob takem stanju naš nasvet ne sme biti enoznačen, temveč bo predvsem pragmatičen. Tudi v primerih, kot je mesto Trst, mesta Trst se je namreč uveljavila dvojnica (glej npr. Jezikovno svetovalnico). Če boste morali zapisati zelo znano ime, v Gigafidi 2.0 preverite, koliko je zadetkov, sicer pa se je dobro ravnati po zgornjem pravilu in sklanjati samo jedro zveze. To bo prišlo prav tudi, ko boste v slovenskem besedilu sklanjali npr. italijanska imena podjetij.