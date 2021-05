Skupna priloga Giro v naših krajih vsem na voljo

V naslovnici sta izstopali izjavi županov Občine Gorica Rodolfa Ziberne in Mestne občine Nova Gorica Klemna Miklaviča. V notranjih straneh so se novinarji Aleš Sorta, Erik Piccini in Jan Grgič pogovarjali z dušo Gira v FJK Enzom Cainerom, ločniškim trenerjem Edyjem Rejo, tejničnim direktorjem slovenskega dela trase Rokom Lozejem in primorskim kolesarjem, ki nastopa na Giru, Janom Tratnikom. Igor Mušič se je pogovarjal z nekdanjim športnikom Primorske Deanom Podgornikom, Toni Gomišček je napisal reportažo s trase od Gradeža do Gorice z znamenitostmi, ki jih lahko srečamo na tem območju, in enogastronomsko ponudbo. Nace Novak in David Sanzin sta se pogovarjala z lokalnimi vinarji, gostinci, župani in turističnimi delavci. Rok Maver pa je napisal zgodovinski pregled o Giru na slovenskih cestah.

Priloga je vsem na voljo na tem spletnem mestu.