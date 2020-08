Slovenska ustanova v Italiji zaposli

s skrajšanim delovnim urnikom in z začetno pogodbo za določen čas

Sedež delovnega mesta: Trst

Glavni pogoji: Zahteva se višješolska izobrazba trgovske smeri, odlično znanje slovenskega in italijanskega jezika ter znanje angleškega jezika. Zaželene so predhodne izkušnje na področju računovodstva v Italiji. Pričakuje se resnost, točnost, delavnost, zanesljivost, računalniška spretnost, prilagodljivost delovnemu okolju in samostojnost pri delu.

Potrebna znanja: Poznavanje italijanskih računovodskih standardov in pravil ter italijanskega davčnega sistema.

Računalniško znanje za delo s preglednicami in tabelami v excelu.

Poznavanje računovodskega programa Teamsystem je lahko prednost.