Valorizzare: ovrednotiti ali valorizirati?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu

Lepo pozdravljeni,

vedno me je zelo zanimal jezik in že zgodaj sem v šoli popravljala spise svojim sošolcem. Zdaj sem naletela na povedi, ki so me zmotile, a nisem prepričana, da bi jih prav popravila. Prosim za vaše mnenje: V naslednjih letih se predvideva občuten dvig temperatur. – Vprašam vas, če bi lahko poslali odgovor do jutri. – Da bi v naših obratih ohranili okus tradicije, bomo starodavne recepte ovrednotili še z lokalnimi pridelki. – Hvala za odgovor.

Jezik, oziroma jeziki so nedvomno vznemirljiva snov za premisleke, dovolimo si to obče mesto, toda povzročajo nam številne zadrege, ki znajo biti zagonetne kot kamenodobni labirinti.

Zbrali ste šopek pomensko neustrezno rabljenih glagolov, na te neustreznosti pa je vplivala mentalna slika oziroma pojmovanje italijanščine. Vaša nabirka je pomenljiva predvsem zato, ker je tako rabljene glagole sprejela celotna zamejska jezikovna skupnost.

Poglejmo, kako bi se glasil izvirnik prvega primera: Nei prossimi anni si prevede un evidente innalzamento delle temperature. Predvidevati je seveda povsem ustrezen prevedek enega izmed slovarskih pomenov italijanskega glagola prevedere, vendar se je v konkretnem kontekstu bolj ustalil glagol napovedovati: V prihodnjih letih napovedujejo občuten dvig temperatur. Trpno obliko glagola v takih primerih seveda toplo odsvetujemo. Podoben primer je sledeč: Il servizio prevede una frequenza flessibile. > Storitev zagotavlja fleksibilno pogostost obiskov. Lahko jo tudi ponuja ali omogoča, kar je bolje kot predvideva, ki je samo zasilna in slogovno manj ustrezna rešitev.

Izvirnik drugega primera pa je poveden na sebi: Le chiedo di mandarmi una risposta fino a domani. V slovenščini v tem primeru seveda prijazno prosimo za odgovor, paziti pa moramo tudi na ustrezen veznik, ki uvaja odvisnik: Prosim vas, da mi odgovor pošljete do jutri.

Poglejmo še paronima ovrednotiti in valorizzare. Ovrednotiti, pogost glagol v zamejskih sporočilih, vstopa v sledeče značilne zveze: ne ovrednotiti dela = nezadostno plačati delo; ovrednotiti na podlagi = oceniti na podlagi; ovrednotiti z oceno = oceniti s čim; materialno/finančno ovrednotiti = oceniti vrednost ali denarno nadomestiti vrednost nečesa. Kar potrjuje slovarsko razlago pomena tega glagola v slovenščini: 'določiti, ugotoviti vrednost, pomen, kakovost česa' = 'valorizirati' ali 'priznati komu, čemu vrednost, pomembnost'. V vašem primeru pa potrebujemo drugačen pomenski odtenek. Poskusimo rekonstruirati izvirnik (kajti več kot očitno gre za prevod): ... al fine di preservare il gusto della tradizione di valorizzare antiche ricette con i prodotti locali. V tem primeru tradicionalnih receptov ne ocenjujemo, temveč skušamo poudariti njihov pomen, torej nas lahko rešijo drugi glagoli: okus tradicije in starodavne recepte bomo promovirali (=poudarili, izpostavili) še z lokalnimi pridelki.

Potrebna je previdnost!