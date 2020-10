Če se večina ne poenoti, je pripravljen na odstop

Če se upravna večina ne poenoti, je goriški župan Rodolfo Ziberna pripravljen na odstop. Med torkovim zasedanjem občinskega sveta je pet občinskih svetnikov večine – nekdanji ligaš Franco Zotti, Giuseppe Ciotta (Progetto FVG), Serenella Ferrari in Riccardo Stasi (Movimento Regione Futura) ter Rinaldo Roldo (Cambiamo con Toti) – glasovalo proti ukinitvi univerzitetnega konzorcija, ki ga je predlagala upravna večina. Na koncu se je nabralo dvajset glasov proti in dvajset za, tako da sklep ni bil sprejet.

Torkovo zasedanje občinskega sveta se je začelo z razpravo o združitvi tržiškega in goriškega industrijskega konzorcija. Večina je opozarjala, da predstavlja razvojno priložnost tudi za Gorico, medtem ko so svetniki opozicije poudarjali, da bodo imeli v Tržiču vodilno vlogo in se ne bodo kaj dosti zmenili za potrebe svojih goriških partnerjev. Pet »upornikov« (Zotti, Ciotta, Ferrari, Roldo in Stasi) je tudi tokrat glasovalo proti; večina se je »rešila«, ker so se trije občinski svetniki vzdržali – Marilka Koršič in Walter Bandelj (Slovenska skupnost) ter Federico Portelli (Borghi). Po odobritvi sklepa je bilo treba izglasovati še njegovo takojšnjo izvedljivost, pri čemer večina spet ni imela dovolj glasov – zbrala jih je le 19.

Župan se je včeraj hudoval zlasti nad glasovanjem petih »upornikov«, ki vse pogosteje ovirajo delovanje občinske uprave. »Torkovo glasovanje ima politični pomen, zaradi česar sem prepričan, da je treba čim prej poskrbeti za razčiščenje znotraj upravne večine. Današnji časi so tako težki, da moramo vse energije usmeriti v reševanje težav, s katerimi se soočajo številni Goričani,« poudarja župan Ziberna, po katerem je »igračkanje z usodo Goričanov« nedopustno. Po njegovem mnenju si vsak mora prevzeti svoje odgovornosti, saj je treba interese ljudi postaviti pred osebne zahteve in volilne ambicije. »Če se bo izkazalo kot potrebno, sem pripravljen tudi na predčasne volitve; prepričan sem, da bodo Goričani znali oceniti opravljeno delo in da bodo tudi razumeli, da mesto potrebuje enotnost, ne pa razprtij. Pripravljen sem ponovno stopiti v igro, seveda še naprej na strani občanov,« je jasen župan Ziberna.