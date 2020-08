Draga o slovenščini pri nas

Kdorkoli uporablja slovenski jezik, zelo pomembno soustvarja standardno slovenščino; to so mediji, javne ustanove in šole, je na včerajšnji okrogli mizi z naslovom Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč? dejal jezikoslovec Kozma Ahačič. S to okroglo mizo se je dvignil zastor nad 55. študijskimi dnevi Draga, ki bodo v parku Finžgarjevega doma ponudili še lepo število predavanj in debat v šotoru na ploščadi v Marijanišču na Opčinah.

Ali sta si standardna slovenščina in slovenščina, ki jo uporabljajo govorci v Italiji blizu, so se včeraj spraševali jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem iništitutu v Trstu Maja Melinc Mlekuž ter prevajalki in tolmački na Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini Laura Sgubin in Fedra Paclich, njihove misli pa je povezovala Jadranka Cergol.

Ahačič meni, da si moramo glede slovenščine v Italiji postaviti dve ključni vprašanji, ki jih običajno spregledamo: kaj je slovenščina in kaj je knjižna oz. standardna slovenščina. Slovenščina je po njegovih besedah tudi »slab pogovorni jezik« in tudi sleng mladih. Pomembno se mu zdi, da se spodbuja uporaba vseh zvrsti slovenščino, tudi slabe slovenščine. »Če mladi uporabljajo sleng, starejši pa to kritizitamo, v resnici kritiziramo slovenščino in to ima lahko zelo hude posledice,« je dejal in dodal, da se tako mladim onemogoča, da imajo svoj jezik, pretirana navidezna skrb za jezik pa mlade od njega odvrača.

Jutri se Študijski dnevi Draga nadaljujejo ob 10. uri, ko se bodo mladi iz novinarskega krožka MOSP in SKK pogovarjali z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitch, ob 16.30 pa bo predavanje Predvojni primorski upor fašizmu, na katerem bosta spregovorila Egon Pelikan in Renato Podberšič ml., pogovor pa bo vodil Martin Brecelj. Ob 19. bodo predvajali radijsko igro Brune Pertot Srca, ki se ljubijo, se iščejo in se vselej najdejo, ki jo je režiral Danilo Pertot.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.