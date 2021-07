Film o ameriških vojakih, ki so smučali na Mangartu

Misija Mangart - "Neznana zgodba o 10. gorski diviziji iz 2. svetovne vojne". Tako se glasi naslov filma profesionalnega smučarja Chrisa Anthonyja, ki je v Bovcu predstavil celotno pot do končne različice svojega dela. Film odkriva zgodbo o smučarski tekmi ameriške vojske na Mangartu in že navdušuje občinstvo. Anthony je pred leti s pomočjo brigadirja v pokoju Janeza Kavarja po naključju odkril zgodbo o smučarski tekmi 10. gorske divizije ameriške vojske, ki so jo na Mangartu izvedli 3. julija 1945.

Po prvem navdušenju nad edinstveno zgodbo je Anthony načrtoval najprej snemanje kratkega desetminutnega filma, vendar pa je z brskanjem po arhivih in raziskovanjem zgodbe dobival vedno več materiala in širšo sliko. Nastal je enourni film, ki govori o razvoju in poti 10. gorske divizije ameriške vojske, o tem, kako je prišla na to območje in predvsem,zakaj in kako so se vojaki odločili, da bodo na Mangartu pripravili smučarsko tekmo in jo tudi izvedli.

Brez večjih namenov in pričakovanj je film prijavil tudi naveč evropskih filmskih festivalov. Za enega od večjih uspehov šteje predvsem nagrado filmskega festivala v Cannesu, kjer je Misija Mangart postala aprilski zmagovalec v kategoriji zgodovinskih filmov. Trajler si lahko ogledate tukaj.