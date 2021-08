Giroud z dvema goloma navdušil tržaško občinstvo

Nogometni velikan Milan je na prijateljski tekmi na tržaškem stadionu Rocco premagal grški Panathinaikos z 2:1. Odsotnega Zlatana Ibrahimovića je odlično nadomestil novi nakup Olivier Giroud, ki je v prvem polčasu zabil dva gola (v 16. in 44. minuti), v drugem pa po preigravanju vratarja zadel vratnico. Milan je bil vseskozi boljši, nekajkrat sta zapretila tudi Ante Rebić in Davide Calabria. V 77. minuti so Grki nepričakovano skrajšali zaostanek s Fotisom Ioannidisom, ki je izkoristil napako vratarja Tatarusanuja.

Girouda je po uri igre zamenjal Tržačan Tommaso Pobega, zatem je pri črno-rdečih vstopil v igro še en nogometaš tržaških korenin: Daniel Maldini, sin Paola in vnuk Škedenjca Cesareja.

Medtem ko je bila igra vseskozi v rokah Milana, so bili na dobro obiskanih tribunah najglasnejši navijači gostov, pa čeprav jih je bilo le okoli dvajset.