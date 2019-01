Glasuj za Osebnost Primorske leta 2018!

Sibilina želja po obdaro- vanjuizvira iz otroštva, ko je z žepnino kupila hrano za zapuščene živali ali sendviče za brezdomce. Zadnja leta darila najraje nosi malim bolnikom. Kamorkoli pride, so je zelo veseli. Decembra 2017 je prvič obdarila otroke na ljubljanski pediatrični kliniki. Njena dobrosrčnost pa pride do izraza tudi med letom, ko otrokom podarja knjige ali obišče starejše. Razvila je tudi svoj slogan, da je najhitrejša pot do sreče osrečiti druge. AC

Pred dvema tednoma so dekleta razdelila za kar 1500 evrov daril. Sibila ocenjuje, da je zanje skupno namenila dve svoji plači. Zaveda se, kako težko je otrokom preživljati čas v bolnišnici, ko okrevajo zaradi različnih bolezni, zato jim želi te tre- nutke polepšati vsaj z enim darilom. “Ta kupujem v Italiji in poskrbim, da izberem kvalitetne izdelke znanih proizvajalcev,” še poudari in se zahvali podjetju Prima I.E. iz Solkana, kjer ji za razvoz daril posodijo kombi.

Obdarovanje je njeno poslanstvo že več kot deset let.A za to 33-letna Sibila Peternelj iz naselja njihovi obrazi povedo več kot to,” zatrjuje Sibila Peternelj, mama samohranilka 13-letne Erike in leto starejše Emili, ki sta njeni zvesti po Brestje v Goriških brdih ne zbira denarja pri donatorjih, ampak s svojimi prihranki vse leto kupuje darila, da nato decembra razveseli male bolnike v šempetrski bolnišnici, nedavno pa je ob- darila tudi otroke v vrtcih na Dobrovem in v Kojskem. “Otroci so navadno zelo ve- seli, uspejo reči ‘hvala’, nato pa se posvetijo igračam. Amočnici pri izbiri daril ter obdarovanju.

Zase pravi, da je prostovoljski direktor zavoda, saj to počne poleg redne službe. “Zadnje čase sem le po sestankih, tako da pri Sopotnikih vozim le še ob sobotah. Tako vsaj vidim, zakaj sploh vse to počnem. Sestanki znajo biti duha- morni in naporni, ko vidiš hvaležnost uporabnikov, pa vse spet dobi smisel,” pravi. HR

V začetku je Sopotnike gnala nekoliko romantična predstava, da bodo starostnike peljali na kavo s pri- jatelji, ki jih že dolgo niso videli. V praksi se je izkazalo, da jih največkrat peljejo k zdravniku, na Rdeči križ, Karitas, v trgovino. “Šele ko imajo pozitivno izkušnjo, začnejo razmišljati, da bi se lahko odpravili še kam. In to je tisti del, kjer vidimo našo dodano vrednost, da jim omogočamo bolj kakovos- tno življenje.”

Skupaj s skupino prosto- voljcev je takrat ustanovil neprofitni zavod Sopotniki. “Kar sami smo kupili avto in začeli,” pravi. Kasneje so za- vodu priskočile na pomoč občine Divača, Hrpelje-Ko- zina in Sežana. Zatem so delovanje razširili v Sevnico, Brežice, Krško in Kočevje, vozijo v Postojni, Pivki, Aj- dovščini ...

Že naslednji dan jih je poklicala prva potnica, gospa iz Kačič v divaški občini. Odtlej je zavod So- potniki prerasel meje Krasa in Brkinov, se razširil še v šest občin in trenutno združuje 60 prostovoljcev, ki nudijo prevoze 459 potnikom.

Marko Zevnik je računalniški programer, ki je študiral primerjalno književnost in sociologijo. Predvsem pa rad vozi. To je botrovalo tudi zamisli, da ustanovi zavod, ki bo starejšim zagotavljal brezplačne prevoze.

Blizuji je tudi film, ki ga je prav tako približevala dijakom. “Z dobrim, umetniškim filmom se da vzgajati mlade gledalce in jim odpirati oči,” je prepričana. “Zelo hitro začnejo opazovati film, ne le gledati. In potem se zgodi podobno kot z literaturo: vse globlje gre in vse bolj povezuje.” AG

Po upokojitvi še kar deli svoje bogato znanje. “Literatura mora med ljudi in jaz jo želim širiti,” je lani dejala ob razglasitvi marčevske osebnosti Primorske. “Koper nima literarnega središča; revije, literarne šole ali česa podobnega. Ustvarjalcev pa ima veliko! Žal so lepi družabni prostori v mestu dosegljivi samo s plačilom. No, gledališki foaje je prijazen, in da bi ohranjali literarno ‘kondicijo’ Kopra, dokler se položaj ne izboljša, člani Kulturnega klu- ba tam pripravljamo pogo- vore o branju.”

Jasna Čebron je na dolgi pedagoški poti ljubezen do literature pomagala razvijati več generacijam koprskih ali piranskih gimnazijcev. Segla je tudi čez okvirje šolskega programa in tako pomembno prispevala k širšemu obzorju mladih.

Slovenistka in italijanistka Jasna Čebron je še pose- bej dejavna zadnjih sedem let: najrazličnejše li- terarne ustvarjalce redno gosti na mesečnih Pogovorih o branju, gostja 50. večera pa je bila lanskega marca prav ona. Sedemdeseti rojstni dan je praznovala v objemu sedmih literatov. V prepolnem kavarniškem prostoru koprskega gledališča seveda niso manjkali niti njeni nekdanji dijaki.

Radijski poslušalci in časopisni bralci so marca za osebnost Primorske izbrali Jasno Čebron, ki že dolgo bogati kulturno življenje v domačem Kopru.

V zadnjih desetih letih je bil s pomočjo nevladnih organizacij sicer narejen velik korak naprej na tem področju, a zavedanje o avtizmu in aspergerjevem sindromu, ki je ena od oblik avtizma, je še vedno precej nizko. “Zdelo se mi je, da lahko na tem področju s svojimi izkušnjami - kot mama fanta z avtizmom - nekaj naredim.” Zato je konec leta 2015 v Kopru ustanovila zasebni zavod Modri december. “Naših seminarjev in delavnic se je doslej ude- ležilo že skoraj tisoč ljudi iz vse Slovenije, ki so z za- nimanjem prisluhnili predavateljem, kvalificiranim strokovnjakom s področja avtizma. Tako visoka udeležba potrjuje, da je potreba po tovrstnem izobraževanju velika,” je prepričana Loviščkova, ki opozarja na pomanjkljivo sistemsko ureditev in na težko zaposljivost oseb z avtizmom, kar jim onemogoča polnopravno vključitev v družbo. PV

Patricijo Lovišček, sicer vodjo Mladin- skega centra v Piranu, žalostijo vsakršne oblike izločanja v družbi, ne samo oseb z avtizmom. “Naša družba je žal zelo naklonjena izločanju vsega in vsakega, ki štrli iz povprečja. Tudi če si preveč uspešen, ni dobro, ker so potem ljudje zavistni. Pri nevroloških motnjah, kakršna je avtizem, se ta drugačnost kaže v vedenju, saj je razu- mevanje oziroma percepcija sveta oseb z avtizmom pač posebno,” pravi Loviščkova. “Zdi se mi popolnoma ab surdno, da na avtizem gledamo z vidika hendikepa, ne pa z vidika potenciala,” kar ne more razumeti. “Avtizem ni bolezen, je stanje oziroma motnja, ki je ne zdravimo z zdravili. Avtizem ne izgine kar čez noč, lahko pa se naučiš z njim živeti.Tako posameznik kot njegova družina, sošolci, prijatelji ... Zato je tako pomembna zgodnja obravnava,” poudarja.

Poleg rednega, “rekreativnega” čiščenja morja pripra- vljajo tudi večje čistilne akcije in se pridružujejo po dobnim pobudam tudi izven domačega okolja. Med pr- vimi so bili v akciji tudi 1. maja letos, ko so morski to- kovi in veter k nam zanesli večjo količino nesnage. “To je bila klofuta, ki smo si jo zaslužili.Živimo življenje, ki temelji na izdelkih za enkratno uporabo. Bojim se, da takšnih prizorov v prihodnje ne bo nič manj, prej nasprotno. Zato moramo biti na to pripravljeni. Čezmejni vplivi so jasni, vsi smo na istem planetu, tu državne meje niso pomembne,” razmišlja Vivoda. 10

“Odpadek je za večino še vedno nekaj umazanega, je tisto ‘fuj’, česar se ne smemo dotikati. Zato ta izbor je mljem kot priložnost, da po- vabim ljudi, naj spoštovanje do okolja z načelne ravni v čim večjem številu pretvo- rijo v dejanja,” je tedaj poz- val 36-letni farmacevt, ki se je pred leti iz domače Izole preselil v Koper. Iniciativa Naredi nekaj za naravo je nastala povsem spontano, tako da je skupina navdušenih suparjev z Vi- vodo na čelu začela pobirati odpadke z morske gladine. V želji, da bi se jim čim več ljudi pridružilo, so ustvarili facebook stran, ki je lani prerasla v društvo.

Zase pravi, da je realist in ne zasleduje sanj: “Vse je odvisno od volje posame- znika in energije, ki jo želi vložiti. Pred časom sem slišal - menda kitajski - rek: Kaj pomeni, če ponoči ne spiš? Preprosto, da si buden. Torej, če si buden, ne trati časa, bi dodal jaz.” NK

Ob kritikah zdravstva, ki se pojavljajo v medijih, za- menja program. “Jezi me, ker se mi zdi, da je sistem dober, celo denar obstaja, problem je v interesnih sku- pinah in temu se je težko zoperstaviti,” razmišlja. Crnić sodeluje tudi pri strokovnih predavanjih in seminarjih, tečajih in uspo- sabljanjih. “Ko delam z zdravstvenimi tehniki, medicinskimi sestrami, reševalci, želim, da domov odnesejo sporočilo, da so le z znanjem pri svojem delu suvereni, da morajo biti nadvse etični in da gre z vsakim človekom ravnati tako, kot da gre za njihovo bližnjo osebo.”

V Zdravstvenem domu Izola je zaposlen 25 let. “Sem vztrajen in radoveden, vsekakor pa perfekcionist,” prizna in doda: “Ena mojih pomembnejših vrednot je iskrenost.”

Igor Crnić nadgra- dil z raziskova- njem in izobraževanjem v stroki, sode- loval je pri projektih, us- merjenih v razvoj enote in organizacije sistema nujne medicinske pomoči (NMP) v slovenski Istri, pri pripravi nacionalne strategije in vzpostavitvi dispečerske službe zdravstva.

Naraščajočo priljubljeno- st potapljanja na vdih pri- pisuje predvsem njegovi misterioznosti. “Ljudje nismo zgolj telo, smo tudi um, in vse bolj se zavedamo, kako pomemben je. Pri prostem potapljanju ima ključno vlogo,” je prepričana. V prihodnje se namerava poglobiti v razisko- vanje sprememb v človekovi zavesti, ko je telo dlje časa brez kisika. Poleg tega, pra- vi, ni štos samo v doseganju globin. “Že to, da si med potopom z vseh strani obdan z vodo, ustvari blagodejne občutke. Voda je čis tilec, ki odplakne nesnago in zmanjša težo bremen, ki jih nosimo na površju.” 10

Globine morskih brezen osvaja z lahkoto, a venomer tudi z zavedanjem, kje so meje njenih zmogljivosti, česar ni mogoče reči za številne druge potapljače in potapljačice iz svetovne eli- te, ki so za rezultat pripravljeni tudi tvegati svoje življenje. “Podiranje rekordov za vsako ceno ni zame. Na takšnih globinah je lahko en sam dodatni meter smrtno nevaren. Ne želim biti del takšne igre. To ni bistvo mojega potapljanja. Tega ne počnem zaradi številk, ampak za lasten užitek in zadovoljstvo,” je povedala poleti, ko smo jo razveselili z novico, da je postala julijska osebnost Primorske.

“Največja nagrada je hvaležnost mladih Kubancev,ko se je po zapletu z dokumenti in globo vse dobro izšlo,” je komentiral Valter Mlekuž,ki se je osebno izpostavil.

Odločitev, da mora pomagati 26 mladim folklornim plesalcem iz kubanske skupine Camagua, je sprejel brez odlašanja. “Ko sem videl strah in negoto- vost v očeh mladih, ki so prišli k nam gostovat v ok- viru Festivala src, sem vedel, da jih ne smem pustiti na cedilu. Razmišljal sem, kako bi se sam ali pa moji otroci počutili, če bi se znašli brez dokumentov v tuji deželi in še z veliko globo, 500 evrov za vsakega, če vemo, da v njihovi deželi povprečna plača znaša zgolj 30 evrov,” se ponovno izvoljeni bovški župan Valter Mlekuž spominja 17. avgusta. Kot je znano, so jih policisti oglobili, ker je spremljevalec pozabil potne liste v Čenti, kjer so bili nastanjeni. Ponudil se je, da gre sam po dokumente in policiste prosil, naj, če je že treba, oglobijo zgolj spre- mljevalca. Kazen je bil pripravljen plačati iz svojega žepa. Takrat ni vedel, kako se bo obrnilo. Razmišljal je, kako bo reagirala javnost in ali bodo ljudje njegovo posredovanje prav razumeli. Lahko bi nastali očitki, da se vtika v delo policistov, ki so, kot poudarja, po črki zakona korektno ukrepali.

Včeraj nam je Mlekuž po- vedal, da bi ob podobnem primeru ponovno ukrepal tako, kot mu velevata srce in duša. Že avgusta sta se mu zahvalila kubanski velepo- slanik, prav tako vnuk Fidela Castra. Cela Kuba zdaj ve za Bovec in Mlekuža. Povabili so ga na novembrsko državno slovesnost ob 500-letnici Havane. “Sem na zvezi z veleposlanikom, razmišljam, da bi šel na Kubo.” NB