Igor Devetak novi odgovorni urednik Primorskega dnevnika

Sporočilo DZP-Pr.A.E.

Upravni odbor DZP doo – PR.A.E. s.r.l. sporoča, da je dosedanjemu odgovornemu uredniku Aleksandru Korenu z včerajšnjim dnem potekel štiriletni mandat za vodenje Primorskega dnevnika.

Aleksandru Korenu, ki se bo po štiridesetih letih na Primorskem dnevniku v kratkem upokojil, se upravni odbor zahvaljuje za ves trud, ki ga je vložil v svojem dosedanjem delu in za uspešno vodenje redakcije, ki se je pod njegovim vodstvom tehnološko posodobila in tudi generacijsko pomladila.

Za novega odgovornega urednika je upravni odbor založnika s povoljnim mnenjem Zadruge Primorski dnevnik imenoval za naslednje štiriletno obdobje izkušenega novinarja Igorja Devetaka, ki je do pred kratkim vodil goriško redakcijo Primorskega dnevnika.

Igorju Devetaku, ki bo nastopil funkcijo danes, želimo plodno in uspešno delo. Prepričani smo, da bo znal, kot njegovi predhodniki, voditi mlad in obetaven delovni kolektiv in vsakodnevno pripraviti kakovostno osrednje informativno sredstvo Slovencev v Italiji, kar Primorski dnevnik nedvomno je. Upravni odbor si bo, kakor že doslej, po svojih močeh prizadeval za dodatno izpopolnitev in posodobitev Primorskega dnevnika.

Trst, 30.9.2019

Za DZP doo – PR.A.E.

s.r.l.

Aleš Waltritsch Predsednik upravnega odbora