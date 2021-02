Izsiljevali so delavce v ladjedelnici

Vsaj od šestnajstih delavcev so zahtevali, da jim od mesečne plače izročijo približno 15 odstotkov celotnega zneska. Če se je kateri izmed njih uprl, so mu grozili z odslovitvijo, besednim in fizičnim nasiljem. Karabinjerji iz Tržiča so danes zgodaj zjutraj aretirali tri osebe, za katere obstaja sum, da so izkoriščale in izsiljevale delavce. Njihovo podjetje, ki ima sedež pri Anconi, izvaja podizvajalska dela za družbo Fincantieri v Tržiču, Genovi in Anconi. Družba Fincantieri ni vpletena v preiskavo, je pa tesno sodelovala s karabinjerji. Skupno naj bi se aretiranci polastili približno 31.500 evrov.