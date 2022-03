Na Novi cesti za Opčine nedaleč od križišča z Ul. Commerciale je ob 12.40 manjši kombi zapeljal s cestišča, pri čemer je silovito trčil v varnostno ograjo oz. obcestni zid. Poškodovanega voznika so iz avtomobila potegnili gasilci, reševalci so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.