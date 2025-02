Kras plenil v Fontanafreddi, derbi Sovodnjam

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Muggia 1:1 (0:1)

Strelca: 40. Venturini (M), 50. Hoti (J)

Juventina: Blasizza, Furlani, Bonilla, Grion, Jazbar, Russian, Štrukelj, Liut, Pillon, Hoti, Rizzi. Trener: Visintin.

Fontanafredda – Kras Repen 0:1 (0:0)

Strelec: 46. R. Šolaja

KRAS REPEN: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčevič, Dukič, Catera (Kuraj), Perhavec, Pertot (Gotter), R. Šolaja (Almberger), Perić (Velikonja), Lukanović (Pitacco). Trener: Radenko Kneževič.

Rdeč karton: 70. Dukić

Proti tretji sili prvenstva Fontanafreddi so nogometaši Krasa Repna ovojili v gosteh dragocene tri točke in se pomaknili proti vrhu razpredelnice. Varovanci trenerja Kneževiča so v prvem polčasu imeli olajšano nalogo, saj so gostitelji ostali v desetih. Že v prvem delu tekme so imeli gostje nekaj zrelih priložnosti za vodstvo, kar pa so dosegli že v prvi minuti drugega polčasa z golom, ki ga je dosegel Rene Šolaja. Lahko pa bi povečali vodstvo, saj so zadeli prečko in imeli še več ugodnih priložnosti za zadetek. V 70. minuti so ostali v desetih, ker je bil zaradi dvojnega opomina izljučen Dukić, kljub temu in 11-minutnem sodnikovem podlajšku, so gostje ohranili gol prednosti in se veselili novih treh točk.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Breg 3:2 (1:1)

Strelci: 12. Delvecchio 11-m, 45. Rijavec, 81. Ciacchi, 83. Žižmond, 94. Žižmond

Sovodnje: Goles, Baldassi, Visintin, Rijavec, Feri, Ocretti, A. Juren (Mingrone), Černe, Žižmond, Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Frangini, Čermelj, J. Sancin (Ciacchi), Racanelli, Udovicich, Ceglie (Istrice), Delvecchio, Freno (Renar). Trener: M. Bursich.

Rdeč karton: 75. Goles, 78. Spinelli

Na pomembni tekmi v boju za obstanek so nogometaši Sovodenj iztržili pomembno zmago in osvojili tri zelo dragocene točke. Posebej dinamičen je bil epilog tekme, ko so gledalci videli tri gole. Devet minut pred zaključkom srečanja so najprej povedli nogometaši Brega. Dve minuti kasneje je uspel izenačiti Žižmond, ki je v polno zadel še zmagoviti gol v sodnikovem dodatku.

2. AMATERSKA LIGA

Moraro – Vesna 1:1 (1:1)

Strelci: 10. Antonič, 37. K. Zejnuni (M) 11-m

Vesna: Pertot, Škerk, Legiša (Colja), Vidoni, Matuchina, Košuta, Purič, Antonič, N. Pahor, K. Vidali (Sosič), Kerpan, M. Vidali (Poiani). Trener: Mozetič.

Vesna je bi lahko iz Morara odnesla vse tri točke, a v sodnikovem dodatku so »lastovke« zgrešile najstrožjo kazen v 96. minuti.

Campanelle – Zarja 1:2

Strelca: 40. Abatangelo; 51. Capraro 11-m

Zarja: Savi, Čufar, Danese, Škabar, Leiter, Rollo, Capraro, Corrente, Abatangelo, Haxhija, Perfetto. Trener: Gregoratti.

CGS – Mladost 1:0 (1:0)

Mladost: Zanier, Komjanc, Vižintin, Gjoka, F. Juren, Faidiga, Diawla, Terpin (D. Trevisan), D. Dreassi (Beltram), Casi, Mbengue. Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Torviscosa 2:4 (1:1)

Strelec: Di Donato 2 (1 iz 11-m)

Primorec: Minerba, Čubej, Di Sciacca, De Pascalis, Matassi (L. Carli), Stocca Kralj, Žerjal (Rguig), D. Bagattin (I. Kaurin), Succi, Di Donato, Dalle Molle, Celardi. Trener: Vincenzo De Sio.

Rdeč karton: 30. Di Sciacca

Gradese – Primorje 1924 1:1