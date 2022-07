Maja Tenze zapušča vodstvo slovenske komponente DS

Koordinatorka slovenske deželne komponente Demokratske stranke Maja Tenze se je odpovedala svoji funkciji. Odločitev je sprejela iz osebnih razlogov, je povedala. To mesto je prevzela januarja 2019, ko je bila tudi predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta. Pred lanskimi jesenskimi tržaškimi občinskimi volitvami se je sicer odločila, da ne bo več kandidirala. V zadnjem letu sem bila vse manj aktivna na političnem področju, je pojasnila. Dodala je še, da je šlo za dragoceno in pomembno izkušnjo, za katero pa čuti, da se je (vsaj za zdaj) iztekla. Posvetiti se hoče družini in poklicni poti. Od novembra 2018 je Maja Tenze direktorica neprofitne organizacije CEST, ki na Tržaškem skrbi za huje prizadete odrasle osebe.