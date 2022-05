Mattarella izrazil globoko sožalje ob smrti Borisa Pahorja

Ob smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja se mu je danes poklonil tudi italijanski predsednik republike Sergio Mattarella in ob tem izrekel svoje globoko sožalje. »Bil je vpliven glas slovenske manjšine v Italiji, jasen in visok literarni izraz dvajsetega stoletja, priča in žrtev grozot, ki so jih povzročili vojne, nacionalizem in totalitarne ideologije, razlagalec kompleksnosti zgodovine svojega ozemlja. V evropski kulturi pušča veliko praznino. Njegova življenjska izkušnja mu je prinesla čast prejema reda za zasluge viteza velikega križa republike,« so zapisali na Kvirinalu.