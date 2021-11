Mattarella spet na Goriškem

Predsednik republike Sergio Mattarella se bo danes, 3. novembra, ponovno mudil na Goriškem, saj bo obiskal Redipuljo ob dnevu državne enotnosti in oboroženih sil. Najprej se bo mudil v Ogleju, kjer bo položil venec na grob Marie Bergamas, ki je pred sto leti izbrala krsto neznanega vojaka. Nato bo obiskal kostnico v Redipulji in si ogledal sadove obsežne obnove, ki se je pred kratkim zaključila. Predsednika bosta spremljala minister za obrambo Lorenzo Guerini in ministrica za mladinske politike Fabiana Dadone. Predsednika bo tudi pozdravil prelet letalske eskadrilje Frecce tricolori. Zaradi predsednikovega obiska bo deželna cesta 305 zaprta od 11.45 do 13.30, in sicer od krožišča pri marketu Eurospin do krožišča pri avtocestnem uvozu v Ronkah. Ulica del Carso bo zaprta od križišča z deželno cesto 305 do zgornjega vhoda v kostnico. Na istih cestnih odsekih bo tudi prepovedano parkiranje od 1. ure. Prisotnost publike ni predvidena.Mattarella se je v naših krajih mudil 21. oktobra, ko sta s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem obiskala Gorico in Novo Gorico. V Redipulji je Mattarella že počastil spomin na padle leta 2018.