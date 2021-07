Metadon v Trstu zahteval mladi življenji

Metadon je v zadnjih 48 urah v Trstu zahteval mladi življenji, saj sta zaradi zaužitja prekomerne količine tega zdravila, ki ga uporabljajo pri lajšanju bolečin oz. preprečevanju pojava abstinenčnih težav pri uživalcih mamil, umrla 26-letnik in 16-letnik. Kot prvi je vest danes objavil spletni portal Trieste Prima, ki se opira, kot so sporočili, na zelo zanesljiva vira (preiskavo drugače vodi kriminalistični oddelek tržaške kvesture).

Prvi primer se nanaša na preteklo noč, ko je v hiši nekega prijatelja umrl 16-letni Tržačan, doma iz južnega predmestja. Po prvih ugotovitvah naj bi smrt povzročil zastoj srca, ki je bil posledica prekomernega zaužitja metadona. Le-tega naj bi mladenič našel kar doma, zatem pa naj bi zapustil svoje stanovanje in odšel skupaj s prijateljema. Domov se ni vrnil, saj je prespal v stanovanju enega od njiju. Tam so ga našli in kljub ukrepanju zdravstvenikov, ki so prihiteli ob petih zjutraj, mu niso mogli več pomagati.

Še pred tem pa je, tokrat v mestnem središču, prišlo do podobnega primera, ko je v stanovanju babica odkrila mrtvega 26-letnega vnuka. Tudi tokrat naj bi šlo za prekomerno zaužitje metadona, primera pa bi bila lahko tudi povezana: obstaja namreč domneva, da sta oba mladeniča zaužila metadon iz iste pošiljke, kjer pa naj bi bil narkotik slabo razredčen oz. celo pokvarjen. S primeroma se ukvarjajo kot že rečeno tržaški kriminalisti, po pisanju portala pa bo sodstvo verjetno uvedlo preiskavo.