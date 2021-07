Narodni dom, kot ga niste še brali

Franc Strah. Če zraven ne navedemo, da je za las uspel zbežati ognjenim zubljem gorečega Narodnega doma, to ime danes ne pove veliko. Od oktobra 1908 je bil kot sluga zaposlen pri Tržaški posojilnici in hranilnici, lastnici Fabianijeve palače in je v petem nadstropju kot njen uslužbenec razpolagal z brezplačnim stanovanjem. Kakor Cankarjev Hlapec Jernej se je vse do leta 1941 – ko za njim v Ljubljani izginejo vse sledi – boril za svojo pravico, odškodnino za doživeto gorje.

Njegova življenjska zgodba in tista drugih malih, navadnih, doslej neznanih posameznikov – od sobarice do vratarja Narodnega doma in drugih rednih obiskovalcev – bogati zgodovinsko monografijo Ogenj, ki je zajel Evropo. Njena avtorja, tržaška zgodovinarja Gorazd Bajc in Borut Klabjan, menita, da se v tem pristopu skriva eden izmed močnejših adutov knjige: njen pogled sega od velike politike in znanih osebnosti do preprostih ljudi. Obsežno in poglobljeno publikacijo, ki je ravnokar izšla pri Cankarjevi založbi, so v torek zvečer prvič predstavili na slovesnosti ob stoprvi obletnici požiga. V veliki dvorani palače v Ul. Filzi jo je Fundacija Narodni dom priredila v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO.

»Gre za knjigo, kot je še ni bilo. Knjigo, ki smo jo dolgo pričakovali in tudi potrebovali,« je obnovila novinarka Poljanka Dolhar, ki se je pogovarjala z avtorjema.