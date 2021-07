Narodni dom ni več le preteklost, je predvsem prihodnost

»Vrnitve Narodnega doma ne gre smatrati kot povračilo škode slovenski manjšini ali protivrednost za požig; to gesto moramo razumeti kot investicijo v bodočnost, namenjeno mladim.« Pogled predsednika Fundacije Narodni dom Rada Raceta je bil na večerni slovesnosti ob stoprvi obletnici požiga Fabianijeve palače uprt zlasti v prihodnost. Prireditev je – za zaprtimi vrati oziroma z omejenim številom povabljenih gostov – fundacija priredila v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO v veliki dvorani palače v Ul. Filzi. Neposredno so jo predvajali tudi na Facebooku, celoten posnetek bo od srede na voljo na spletnih kanalih organizatorjev.

Zbrane sta nagovorila tudi ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ter Pierpaolo Roberti v imenu deželne vlade FJK. Prva je pred oči priklicala lanski dolg aplavz zbrane množice pred Narodnim domom, v katerem se je skrivalo prepričanje, da se začenja novo obdobje. Trst je skratka resnično postal prostor, kjer predstavlja bližnji obogatitev in ne grožnje. Podobnega duha je bil tudi Roberti, ki je sicer izpostavil zlasti simbolno gesto dveh predsednikov na bazovskem šohtu, ne pa na bazovski gmajni. Lani – je poudaril – smo vsekakor le obrnili stran in postavili temelje novega prijateljstva med dvema državama.

Po nagovorih se je delegacija oddolžila spominu na 13. julij 1920 s skupnim vencem. Na pročelje Narodnega doma ga je položila v imenu fundacije in vseh organizacij, društev in ustanov, ki so si v preteklih letih prizadevale, da ne bi temno poglavje polpretekle zgodovine tonilo v pozabo in skušale pod skupnim imenovalcem sožitja tlakovati novo pot.

Glavno besedo pa je imela predstavitev zgodovinske monografije Ogenj, ki je zajel Evropo – Narodni dom v Trstu 1920-2020. Avtorja, tržaška zgodovinarja Borut Klabjan in Gorazd Bajc, sta v pogovoru z novinarko Poljanko Dolhar razkrila bistvo vsebinskega jedra knjige. Prireditev je obogatil nastop Glasbene matice. Zapela sta solista Ester Gomisel in Tomaž Grassi ob klavirski spremljavi Petre Grassi. Program je povezovala Loredana Gec.