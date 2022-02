»Naša pomoč je potrebna«

Nebo nad ukrajinskim glavnim mestom je bilo včeraj sončno in ozračje večinoma umirjeno, vsaj na levem delu mesta, od koder se nam je oglasila Marija Sulialina, študentka zgodovine na Državni univerzi Taras Ševčenko v Kijevu. Sogovornica se zadnja leta ukvarja s projekti na področju aktivnega državljanstva in angažiranega filma, aktivna je tudi v združenju Human Rights House Crimea, ki se bori za spoštovanje človekovih pravic prebivalcev Krima. Rojena je bila v Jalti, od koder je bila po priključitvi krimskega polotoka pred osmimi leti preseljena v Kijev. »Drugam ne morem, nimam kam,« pravi 26-letna sogovornica, ki se je zato odločila, da bo ostala v prestolnici.

Koliko je sploh varno mesto v teh dneh?

Zdaj sem v levem delu Kijeva, kjer tudi živim. Danes je bilo mirno in smo si nekoliko odpočili od težke noči. Tu zraven množica ljudi daruje kri za vojsko in kljub temu, da se je mesto precej izpraznilo, lahko rečem, da na tem koncu ni hujšega. Najbolj napeto je namreč v desnem delu mesta.

Mediji poročajo o splošnem pomanjkanju. Kaj je najtežje najti v teh dneh?

S prijatelji od jutra skušam najti osnovne potrebščine za znance, ki so se pridružili vojaškim enotam. Trenutno je najtežje dobiti medicinsko opremo. Lekarne so zaprte ali pa so svoje zaloge namenile bolnišnicam. Za fante na terenu najbolj primanjkuje primernih oblačil.