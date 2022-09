O nevestini poročni noši

Da bo Dana Puric, letošnja nevesta na Kraški ohceti, nosila mamino poročno obleko, smo lahko samo nekaj dni pred prireditvijo prebrali v tržaškem dnevniku in se spraševali, ali so letos organizatorji praznika uvedli kako novost, za katero še nismo slišali. Pa so bile informacije iz trte izvite: nevestino nošo je na novo sešila Repenka Silvana Blasina, zanjo pa je prispevala Zadružna kraška banka.

»Blago, ki smo ga uporabili za nošo, je bilo zelo posebno in staro – nekaj ga je imela Dana že doma, nekaj ga je iskala skorajda povsod, celo v Avstriji,« je povedala šivilja Silvana in v isti sapi dodala, da je nevestina nona po mamini strani iz Barkovelj doma, kar pomeni, »da imajo nošo v krvi«. »Ko se je leta 1987 poročila Danina mama, Anamarija, je točno vedela, kaj hoče imeti in kako se nošo nosi. Barkovlje so vedno prednjačile – noš pri nas sploh nismo imeli, ko so oni že redno prirejali procesije v njih,« je zaupala sogovornica.

SVILENA OBLEKA UMIRJENIH BARV

Da je bila nevestina poročna obleka zelo lepa, je bilo slišati v Repnu na poročni dan. Danina noša je svilena, kakor sta svilena tudi predpasnik-fjertuh in trak, ki je zelo star in ga je hranila nevestina družina. Gospa Silvana je namignila, da se takih, 12 centimetrov širokih, kakršen je bil nevestin, sploh ne najde več, saj jih nikjer več ne delajo. »Če je kdo srečen, ga lahko izbrska morda le v antikvariatih ali na bolšjih sejmih.« Šivilja je med drugim opozorila, da je danes sicer težko najti tudi pravo svilo in ugotavljala, da je sintetično blago danes tehnološko tako napredno, da je čisto podobno svili in ga od nje celo težko ločimo.