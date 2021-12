Od Mehike do Varšave in češkega Proseka

Zadnja številka Primorskega dnevnika v letu 2021 bralcem ponuja ob običajnih člankih in rubrikah tudi pester nabor intervjujev, analiz in reportaž. V novo leto vas bodo pospremili Fernand de Varennes, posebni poročevale Združenih narodov za manjšine, ki je za naš dnevnik spregovoril o nelahkem položaju manjšin v svetu – ste vedeli, da je kar 80 % primerov sovražnega govora uperjenih v take ali drugačne manjšinske skupnosti?

Pianist Aleksander Gadžijev je z nami obudil izredno uspešne nastope na Chopinovem tekmovanju v Varšavi in spregovoril o bodočih načrtih. Diplomat Iztok Mirošič je razmišljal o tem, katere bodo vroče teme v svetovni politični agendi 2022. Foreporterka Meta Krese nas bo popeljala v Mehiko med trpke zgodbe migrantov iz Haitija. Breda Pahor je analizirala iztekajoče se leto z vidika kulturnih ustanov, ki jih pandemija izredno močno prizadela, Vlado Klemše nam bo razkril, da se na Češkem nahaja kraj z imenom Prosek ...

Primorski dnevnik jutri ne bo izšel, spet bomo z vami v nedeljo, 2. januarja.