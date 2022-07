Opozicija zahteva izredno sejo

Opozicija v miljskem občinskem svetu zahteva, naj župan Paolo Polidori skliče izredni občinski svet o odprtem vprašanju tovarn Wärtsila in Flex. Napovedana odslovitev več kot 700 delavcev dveh gospodarskih obratov, ki se nahajata na občinskem območju oziroma v njegovi neposredni bližini, je še dodatno poslabšala že tako težek položaj. Pandemija in negotove mednarodne razmere so še pred tem udarile po ljudeh, so pojasnili.

Polidori, ki je danes z nekaterimi odborniki, pa tudi opozicijskimi svetniki, obiskal delavce pred tovarno Wärtsila pri Boljuncu, je predlagal, naj se vsi občine na Tržaškem zberejo na »neformalni seji« pred vhodom v obrat, kjer delavci protestirajo že nekaj dni. Stroške bi krile same občine, občinski svetniki pa bi se odpovedali običajni sejnini, je navedel. V zapisu za javnost se sicer ni skliceval na predlog miljske opozicije. Ta je na sejo hotela povabiti tudi sindikalne predstavnike delavcev in predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrigo, ki se je v prejšnjih dneh jasno postavil na stran zaposlenih. Srečanje hoče biti priložnost za razmislek o nadaljnjih korakih in izraz bližine zaposlenim in njihovim družinam, so razložili. Predlog za izredni občinski svet se je porodil občinskemu svetniku Mauriziu Fogarju (Lista Milje), ki je pred nedavnim pozval tudi dolinskega župana Sandya Kluna, naj ravno tako skliče izredno sejo.

Vodja svetniške skupine Demokratske stranke v miljskem občinskem svetu Francesco Bussani je nato v nedeljo vložil uradno zahtevo pristojnemu uradu. Dokument so složno podpisali vsi opozicijski svetniki: Riccardo Bensi, Massimiliano Micor (DS), Cristina Surian, Dejan Tič (Lista Bussani), Roberta Tarlao (Mejo Muja) in Sergio Filippi (Odbor proti valjarni pri Orehu).