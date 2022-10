Po 98 letih obratovanja trijezični pozdrav kupcem

»Ciao. Živijo. Mandi.« Plakat s trijezičnim pozdravom ob vhodu v trgovino naznanja, da se za market družine Komauli na začetku Ulice Don Bosco v Gorici iztekajo še zadnji dnevi. Po 98 letih obratovanja ga bodo 5. novembra dokončno zaprli in se za vedno poslovili od svojih zvestih kupcev, med katerimi je kar nekaj takih, ki vsako jutro čakajo v vrsti pred prodajalno še pred njenim odprtjem.

Nekateri izmed njih v trgovino, ki se nahaja nedaleč od pevmskega mostu, zahajajo v bistvu celo življenje, tako da bo zanje verjetno težko - vsaj v začetnem obdobju - se privaditi na obiskovanje čisto novega in kar precej večjega marketa družbe Famila, ki so ga zgradili le nekaj metrov stran in ga bodo odprli 10. novembra.