Ponoči je gorelo pri Zgoniku

Pri zgoniški obrtni coni v bližini nakupovalnega središča Lanza se je danes ponoči vnel manjši gozdni požar, ki naj bi ga povzročil udar strele. Ta naj bi sicer v okolici glavnega pogorišča sprožila tudi več manjših požarov. Tržaški gasilci so klic na pomoč prejeli okoli 1.30. Ogenj so gasilci s težavo obvladali, da bi dosegli ognjene zublje, so morali z motornimi žagami najprej podreti nekaj dreves. V jutranjih urah se je ogenj ponovno vnel, ob 7. uri so gasilcem na pomoč priskočili še prostovoljci civilne zaščite in gozdne policije, ki požar še vedno gasijo.