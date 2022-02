Poraz Krasa, Juventina OK

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan - San Luigi 2:2 (1:2)

Strelci: 13. Germani, 23. Giovannini (SL), 27. Ianezic (SL), 67. Carlevaris 11-m

Sistiana Sesljan: Battistella, M. Crosato, Steinhauser, Disnan, Zlatič, Carli, Pitacco, Dussi, Germani, Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

Gledalci so v Vižovljah videli štiri gole in so se zabavali. Končni izid in delitev točk je bila pravična, saj sta obe ekipi prikazali živahno igro. Pri Sesljanu je David Colja zaradi bolečine v mišici zapustil igrišče že po pol ure. Rumeno-modri so povedli z Germanijem, kar je izzvalo goste, ki so v petih minutah spreobrnili izid v svojo korist. Sesljan je nato uspel izenačiti v drugem polčas s pomočjo (dvomljive) enajstmetrovke. Pri San Luigiju je od prve minute igral Borštan Samuel Ferluga.

Ancona Lumignacco - Kras Repen 3:1 (2:0)

Strelci: 2. Specogna (AL), 55., 72. Zanardo (AL), 75. Volaš 11-m

Kras Repen: Zitani, Fernandez, Poropat (D'Agnolo), Dukić, Pagliaro (Kocman), Sancin (Stepančič), Dekovic, Volaš, Radujko, Ivčević (Smrtnik). Trener: Kneževič.

Kras se je iz Pavie di Udine vrnil brez osvojene točke. Po današnjem krogu se je hkrati močno zakomplicirala tudi situacija v spodnjem delu lestvice, kjer je blizu predzadnjega mesta cel kup ekip, med njimi tudi Kras. Rdeče-beli so tekmo začeli zelo slabo, saj so gostitelji povedli že v drugi minuti zaradi nepazljivosti Krasove obrambne vrste. Nato reakcije gostov ni bilo in pred koncem so domačini še podvojili. V drugem polčasu je bila igra nekoliko bolj izenačena, a šele tretji gol videmskega moštva je zdramil goste, ki so častni gol zadeli šele po enajstmetrovki, ki jo je izsilil Smrtnik, zadel pa Volaš. Kras je pokazal res premalo, da bi lahko na videmskem gostovanju osvojil točko. V prihodnjem krogu bodo Kneževičevi fantje že v soboto v Repnu gostili Primorec.

Primorec 1966 - Virtus Corno 1:3 (0:1)

Strelci: 16., 89. Ime Akan (VC), 48. Hoti, 65. Cucciardi (VC)

Primorec: Sorrentino, Norbedo, De Leo, Curzolo, Simić, Ciliberti, Murano, Marocco, Hoti, Dini, Zarattini. Trener: Esposito.

Primorec se je solidno upiral gostom iz Korena. V drugem polčasu so Espositovi nogometaši uspeli tudi izenačiti s Hotijem, kar pa je izzvalo reakcijo Virtusa, ki je nato še dvakrat zadel v polno.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina - Azzurra Premariacco 3:0 (2:0)

Strelca: 20., 83. Hoti, 35. Kerpan

Juventina: Gregoris, Trevisan, Celcer, Racca, N. Marini, Černe, Hoti (Popovič), Piscopo (Cocolet), Selva (Tomat), Kerpan (Cudret), Cuca. Trener: Sepulcri.

Juventina je na najboljši način začela drugi del prvenstva. Azzurri se je maščevala za poraz v prvem delu sezone, ko so v Premarjagu izgubili z 1:0. Tokrat so povsem zasluženo visoko zmagali. Že po prvem polčasu je bilo 2:0. Zadela sta Kevin Kerpan in Edison Hoti, ki je bil natančen tudi v drugem polčasu. Dodati moramo, da je tržiški UFM izgubil doma proti Seveglianu z 1:2.

1. AMATERSKA LIGA

Isonzo - Zarja 2:1 (1:1)

Strelec: 11. F. Bernobi

Zarja: Flego, Aiello, Cinque, Varglien, Lorenzi (Zucca), Vascotto (M. Barnobi), Lombisani (Petracci), Cottiga, Bernobi (Čufar), Fabris, Rrizzotto (Cepar). Trener: Ravalico.

Zarja je v gosteh prva povedla in je nato imela več priložnosti, da bi dosegla še vsaj drugi gol. A domačini so pred prvim polčasem uspeli izenačiti in v drugem delu so uspeli še enkrat zadeti v polno, četudi je imela Zarja večjo posest žoge.

Mladost - Ruda 0:2 (0:1)

Mladost: Stoduto, Patessio (Bragagnolo), Di Giorgio (Turco), Tabai, Candusso, Marassi (Mucci), Sangalli, Ocretti, Cuzzolin, Scocchi (Stabile), Di Bert (Pelos). Trener: Veneziano.

Mladost je na domačem igrišču v Doberdobu ostala praznih rok. Gostje so zadeli po en gol vsak polčas.

2. AMATERSKA LIGA

Aris San Polo - Primorje 1924 1:2

Strelec za Primorje: 5. 11-m, 60. Bovino

Primorje: Pahor, Tesser, Muccio Crasso, Beltrame (Jurissevich), De Sio, Suppani, Brandolisio, Palermo, Marconi (Nardò), Bovino (Emili), Villa. Trener: Biasin.

Primorje je v gosteh zbralo tri nove pomembne točke. Trener Lorenzo Biasin je bil zelo zadovoljen z nastopom svojih varovancev, ki so dokazali zvrhano mero borbenosti in požrtvovalnosti.

Vesna - Academy 0:0

Vesna: Bombardieri, Colja, Renar, Veronesi, Nabergoi (Vidoni), Košuta, Favone, Pojani, K. Vidali, M. Vidali, Cuk (Gargiuolo). Trener: Venanzi.

Vesna je proti močni tržaški ekipi osvojila pomembno točko. Lahko pa bi jih vse tri, saj je igrala bolje in je ustvarila vče priložnosti za gol.

Terzo - Sovodnje 1:3 (0:3)

Strelca: 6. Dornik, 20., 35. Semolič

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Falcone), Umek, Rijavec, Feri, 11Ribolica (Boškin), Semolič (Juren), Žibernik, Dornik (Vižintin), Lutman. Trener: Trangoni.

Rdeč karton: 40. Umek

Sovodnje so se iz Terza vrnile s tremi točkami. Že po prvem polčasu so vodile s 3:0. Modro-beli so tudi zgrešili najstrožjo kazen z Lutmanom, vratar Zanier pa je kazenski strel ubranil.

Costa International - Breg 0:6 (0:2)

Strelci: 12. Davide D’Alesio, 27. Mauro D’Alesio, 58. Delvecchio, 59. Marchio, 62. Abatangelo, 90. G. Cermelj

Breg: Blasevich (Tinta), Calabrese, Delvecchio, Pagliaro, Maselli, J. Čermelj (Farci), D. D'Alesio, Marchio, Danieli, M. D'Alesio (G. Cermelj), Abatangelo (Valentinuzzi). Trener: Quagliariello.

Breg je na proseški Rouni visoko premagal Costo International, ki se je borila le v prvem polčasu.