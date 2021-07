Pred enim letom je umrl trinajstletni deček

V četrtek, 22. julija, bo minilo natanko eno leto od tragične smrti trinajstletnega Stefana Borghesa, ki mu je bil usoden padec v vodnjak goriškega dvorca Coronini. V znak spoštovanja do nesrečnega dečka in kot izraz solidarnosti do njegove družine bo v četrtek palača Coronini zaprta.

Pred časom se je na goriškem sodišču zaključila predhodna preiskava; na seznamu preiskovanih je dvanajst ljudi. Med njimi so župan Rodolfo Ziberna, ki je hkrati tudi predsednik Fundacije Coronini Cronberg, direktor Fundacije Enrico Graziano in njen kuratorij; poleg njih sta na seznamu tudi dva tehnika, ki sta leta 2019 pripravila oceno tveganja, s katero bi morala ugotoviti nevarnosti v parku dvorca Coronini Cronberg. Iz postopka sta bila z zaključkom preiskave izključena dva nekdanja člana kuratorija Fundacije Coronini Cronberg – nekdanji vodja deželnega spomeniškega varstva Corrado Azzolini in nekdanji deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti, medtem ko med preiskovanimi ostajata njuni naslednici Simonetta Bonomi in Tiziana Gibelli v postopku. Že sredi marca so na goriškem sodišču na predlog državnega tožilca odredili ustavitev postopka za vzgojitelja, ki sta 22. julija lani sledila orientacijskemu teku skupine otrok, med katerimi je bil tudi Stefano Borghes. Na sodišču so ocenili, da sta mlada vzgojitelja ustrezno nadzorovala otroke med igro. Poleg tega sta list s številko postaje orientacijskega teka namestila na vodnjak, tako da so lahko vsi otroci prišli do njega brez težav.