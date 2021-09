Primorec presenetil Sistiano Sesljan

NOGOMET

Elitna liga

Torviscosa - Kras Repen 3:1 (2:1)

Strelci: Puddu 7., Ciriello 29., Volaš (K) 39.; Rigo 69.

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Sain (od 88. Formigoni), Strussiat, Fernandez, Sancin (od 78. Kocman), Matuchina (od 60. Poropat), Volaš, Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Kras je moral v prvem krogu elitne lige priznati premoč Torviscose, ki je - kot je tudi priznal predsednik Krasa Goran Kocman - igrala bolje. »Mi smo spet zatajili v fazi obrambe,« je dodal Kocman. Gostitelji so povedli že v 6. minuti, ko je Matuchina zakrivil najstrožjo kazen. Okrog pol ure je bil nato rezultat 2:0. Pred odmorom je uspel zmanjšati zaostanek Volaš, ki je bil natančen z glavo. V drugem delu pa Kras ni imel veliko od igre in Torviscosa je še enkrat premagala vratarja Zitanija.

Sistiana Sesljan - Primorec 1:1 (0:0)

Strelca: 50. Colja (S); 60. Dini (P) 11-m

Sistiana Sesljan: Colonna, L. Crosato, M. Crosato, Francioli, Benussi, Steinhauser, Del Bello, Disnan (D. Colja), Zicchinolfi (Pitacco), Carlevaris, Sammartini (Germani). Trener: Musolino.

Primorec: Sorrentino, Norbedo, Curzolo, De Leo, Zanier (Kuniqi), Ciliberti, Murano, Dini, Iadanza (Brun), Zarattini (Bonacci), Pisani (Ravalico). Trener: De Sio.

Na umetni travi pri Svetem Alojziju v Trstu (Sistiana Sesljan ni igral v Vižovlja, ker so komaj sejali travo) je trebenski Primorec poskrbel za presenečenje. Favoriziranemu Sesljanu je iztrgal točko. »Veseli me, da so fantje dali vse od sebe in zasluženo smo osvojili točko,« je dejal trener Primorca Vincenzo De Sio. Sesljan je sicer povedel z golom Davida Colje. A že deset minut kasneje je Primorec izenačil. Gostitelji so nerodno izgubili žogo na sredini igrišča, kar je izkoristil Dini, ki si je nato izboril najstrožjo kazen ter jo tudi uspešno izvedel. V nadaljevanju pa je enajstmetrovko zgrešil Sammartini.

PROMOCIJSKA LIGA

Azzurra Premariacco - Juventina 2:0 (1:0)

Juventina: Gregoris, Trevisan, Kalcer, Racca, Russian, Černe, Hoti, Cuca (Tomat, N. Marini), Selva, Kerpan, Cocolet. Trener: Sepulcri.

Rdeč karton: 80. Russian.

Azzurra iz Premarjaga je zadela že v uvodnih minutah, kar je precej zmedlo Juventino, ki pa je v nadaljevanju tekme reagirala. Gostje so proti koncu drugega polčasa ostali z možem manj. Ko so Sepulcrijevi varovanci pritisnili na plin, da bi domov odnesli vsaj točko, je padel še drugi gol domačinov.

1. AMATERSKA LIGA

Ruda - Mladost 1:1 (0:0)

Strelec: 57. Di Giorgio

Mladost: Stoduto, Peric, Mascarin, Tabai, Candusso, Iodice (Di Bert), Pelos, Mucci, Marassi (Cuzzolin), Di Giorgio (Furlan), Scocchi (Sangalli). Trener: Cossar.

Zarja - Isonzo 0:2 (0:1)

Zarja: Budicin, S. Barnobi, Stocca Kralj (Di Donato), Varglien (Calzi), Lorenzi, Aiello, rizzotto (Danuzzo), Franzot (Cufar), F. Bernobi, Cottiga, Petracci (M. Barnobi). Trener: Ravalico.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 - Aris San Polo 3:3 (1:2)

Strelec za Primorje: Saule v 23., 48. iz 11-m in 69.

Primorje: Pahor, Bais, Woroniecki (Suppani), Miniussi, N. Tesser, F. Tesser (Mantengoli), Grego, Jurissevich, Villa, Saule, Tuccio. Trener: Biasin.

Rdeč karton: 18. Tuccio

Primorje je v uvodnem krogu 2. AL iztrgalo točko tržiškemu Arisu, ki je na proseški Rouni trikrat povedel. Gostitelji pa so vsakič uspeli izenačiti. Avtor vseh treh golov je bil Giorgio Saule. Primorje je igralo z možem manj že od 18. minute, ko je sodnik izključil kapetana Tuccia.

Breg - Costal International 3:1 (1:0)

Strelci: 21. D. D’ Alesio; 74. Abatangelo, 86. G. Cermelj

Breg: Blasevich, Brandolisio, Maselli, J. Cermelj, Andreassi, Calabrese, D. D’Alesio (Garofalo), Marchio (Farci), Danieli (Prestifilippo), L. Nigris (G. Cermelj), S. Nigris. Trener: Quagliariello.

Academy TS - Vesna 5:1 (1:0)

Strelec: 75. K. Vidali

Vesna: Rodella, Nabergoi (Giovannini, Škerk), Renar, Leghissa (Poiani), Košuta, Frediani, Čubej, Cuc, Ferluga, Favone (Kopenšek), K. Vidali (Malalan). Trener: Venanzi.