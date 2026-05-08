Prvi je rožnato majico oblekel Magnier

V Bolgariji ob Črnem morju se je začela kolesarska dirka po Italiji. Prvi etapni zmagovalec in nosilec rožnate majice je postal Francoz Paul Magnier. Kolesar ekipe Soudal-Quick Step je bil najhitrejši v sprintu manjše skupine, ki se je izognila skupinskemu padcu v zadnjem kilometru 147-kilometrske preizkušnje s ciljem v Burgosu.

Drugo mesto je zasedel Danec Thomas Lund Andresen, tretje Britanec Ethan Vernon, četrto pa za mnoge prvi favorit etape, Italijan Jonathan Milan. Mnogo kolesarjev, ki so računali na visoke uvrstitve, je ostalo v ozadju, kjer so bili tudi favoriti za končno zmago. A ker je bil padec v zadnjem kilometru, so vsem pripisali čas zmagovalca.

Etapa na dirki, ki bo po 26 letih minila brez slovenskih predstavnikov, je bila praktično povsem ravninska. Na trasi sta bila le dva kratka in položna vzpona, tako da je bilo jasno, da bo prvega zmagovalca odločil sprint.

Italijan Manuele Tarozzi in Španec Diego Pablo Sevilla sta sicer od samega začetka pa do dvajset kilometrov pred ciljem bežala, a sta bila vnaprej obsojena na neuspeh, sprinterske ekipe jima večje prednosti od dobrih dveh minut niso pustile.

Ko so se začeli oblikovati sprinterski vlaki, je že kazalo na nervozo, katere posledica je bil padec, ki je naprej spustil le skupino 12 kolesarjev. Ti so se nato udarili zmago, marsikdo tudi brez pomočnika v zadnjih metrih, kar je zagotovo tudi vplivalo na končni vrstni red.