Rada bi postala fizioterapevtka

Sijoča, radovedna in vztrajna. Tako se v treh pridevnikih opisuje Vida Cotič, ena izmed treh zlatih maturantk na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici. Športno in družbeno aktivna odličnjakinja, ki v prostem času trenira mlade kotalkarje pri športnem društvu Vipava na Peči, je krvodajalka in obenem tudi skavtinja, tako da smo jo po telefonu zmotili prav na enem izmed letošnjih taborov. Z mladimi volčiči goriške sekcije Slovenske zamejske skavtske organizacije se ravnokar mudi v Lokavcu pri Ajdovščini kot voditeljica.

»Je bilo hudo. Ne zato, ker sem se učila vse zadnji trenutek, ampak zato, ker sem bila zadnja na vrsti za ustni del izpita. Vsi moji sošolci so zaključili že pred časom, poleg tega pa tudi toplota ni bila v pomoč,« nam pove 19-letno dekle z Vrha o občutkih na maturi. Tudi trema, ki jo ima pred vsakim nastopom, ni pomagala pri tej življenjski izkušnji. »Zadovoljila bi se z devetdesetico, saj stotice nisem pričakovala. Zdaj pa se je veselim,« pravi nasmejana. Da se je izpit vrnil v normalnost, ji je zelo ustrezalo, saj sta bila tako strah in trema porazdeljena med tremi preizkušnjami. Za prvo pisno nalogo je Vida izbrala analizo Kocbekovega besedila Črna orhideja, v drugi pisni nalogi, ki je bila na znanstvenem liceju iz matematike, je morala rešiti daljši problem in nato še štiri matematične vaje. Pred ustno preizkušnjo je bila najbolj napeta, saj se je bala, da ne bi našla ustreznih povezav med različnimi predmeti.