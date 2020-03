Rešili sokoljega mladiča

Nad Miramarskim gradom je patrulja miramarskih karabinjerjev včeraj popoldne intervenirala v prav posebni nesreči. Intervenirali so po klicu mimoidočega, ki je rešil povoženega sokoljega mladiča. Ptiča je neznanec povozili v bližini predora pri Miramaru. Voznik, ki se je v pravem trenutku peljal mimo, je opazil poškodovano žival in poklical številko za nujno pomoč 112. Na kraj dogodka so prišli miramarski karabinjerji, ki so malega sokola odpeljali na sedež organizacije za varstvo živali Enpa, kjer mu bodo ponudili ustrezno zdravniško pomoč in ga ob pravem času vrnili v naravo.