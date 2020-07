Saksida in Nikolovski z novo pesmijo »1 dom« (video)

Hitri raperski ritmi in prepletanje italijanskih in slovenskih besed. V tem duhu sta si ljubljanski raper Darko Nikolovski in tržaški slovenski glasbenik Aljoša Saksida zamislila pesem z naslovom 1 dom , ki sta jo posvetila vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Prvi je skoraj v celoti napisal besedilo, medtem ko ga je drugi uglasbil. Posnela sta tudi videospot, v katerem nastopata zlasti pred tržaškim narodnim domom, pa tudi na drugih simbolnih krajih v mestu in okolici. Ob njiju pa pojejo še glasbeni skupini Ovčarji in Ovce ter pevka Martina Feri.

Saksida in Nikolovski že nekaj let sodelujeta v okviru nastopov Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in projekta Svetlane Makarovič Nosil bom rdečo zvezdo. Pesem 1 dom je dvojezična, ker je posvečena tako Slovencem kot Italijanom v Trstu in okolici. Refren oziroma voščilo za boljši svet se glasi: »1 dom ... per un mondo migliore«. Skozi kitice avtorja spominjata na raznarodovalno bistvo fašizma in poudarjata vrednote solidarnosti in strpnosti med različnimi narodi. Videoposnetek si lahko ogledate na Facebook strani skupine Ovce.