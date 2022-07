Še bo gojila zanimanje za jezike

Med odličnjaki, ki so letos maturirali na slovenskih tehniških zavodih v Gorici, je tudi Martina Zamò iz Ronk. 18-letnica, ki je bila dijakinja turistične smeri na zavodu Žige Zoisa, je sicer ciljala na najvišjo oceno, gotovo pa je ni pričakovala. »Preden sem se začela pripravljati na maturo, se mi je vse zdelo zelo zahtevno, potem pa sem razumela, da je bilo v bistvu samo ponavljanje že dobro predelane snovi. Predvsem zdaj, ko je vse mimo, se mi res ne zdi tako hudo,« pravi Martina in dodaja, da je sicer bila med pripravljanjem na izpitno preizkušnjo napeta, a se je skušala sprostiti v družbi in s tem, da je zahajala v fitnes. V prostem času namreč Martina obiskuje fitnes kar trikrat tedensko, poleg tega pa posluša glasbo in se rada druži s prijatelji.

Maturitetno preizkušnjo je zlata maturantka – kot tudi ostali – začela s pisno nalogo iz slovenščine, kjer je izbrala analizo odlomka iz Kocbekove zbirke novel Strah in pogum, ker ji je Kocbek všeč kot avtor in je z veseljem pokazala svoje znanje. Druga pisna naloga je bila na turistični smeri iz gospodarskega poslovanja. Dijaki so morali sestaviti turistični paket z marketinškim načrtom, v katerem so morali izračunati vse stroške potovanja, in seveda sestaviti itinerar. Martina je v svojem turističnem paketu organizirala potovanje za skupino kolesarjev, ki bi se peljali po kolesarski poti do Gradeža in obiskali tudi Trst. Na ustni preizkušnji, kjer so se dijaki morali na podlagi fotografije povezati s petimi predmeti, je Martino »doletela« fotografija deklice, za katero je bilo sonce in morje. Odličnjakinja je tako začela s predmetom zgodovine umetnosti, kjer je nekaj povedala o Monetovem delu Vzhajajoče sonce, nato pa se je povezala z impresionizmom na Slovenskem in slovenščino, v italijanščini pa s Pascolijem. Na podlagi zgodovinskega obdobja, v katerem so dela nastala, se je potem povezala še z zgodovino in turističnim zemljepisom.