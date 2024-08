Ta konec tedna pričakujejo daljše zastoje na avtocesti

Avtocestno podjetje Autostrade Alto Adriatico pričakuje v prihodnjih dneh zaradi velikega šmarna povečan promet na avtocesti. Za jutri (14. avgusta), v petek in v nedeljo (16. in 18. avgusta) so izdali rdeče opozorilo, za soboto (17. avgusta) pa črno.

Na praznični dan pričakujejo, da bodo po avtocesti vozili le dnevni obiskovalci plaž. V petek naj bi se nekateri že vračali z dopusta, drugi pa naj bi se vozili do plaž. Na avtocesti zato pričakujejo zjutraj in popoldne zastoje pri Moščenicah.

V soboto naj bi bilo največ prometa, saj so podatke primerjali tudi s prejšnjimi leti. Do zastojev bi tako lahko prišlo ves dan na avtocestnem priključku A4 v smeri proti Benetkam.

Vozniki lahko ažurne informacije o stanju na cestah dobijo na aplikaciji Infoviaggiando, spletni strani www.infoviaggiando.it, na kanalih Whatsapp in Telegram podjetja Autostrade Alto Adriatico ter na telefonski številki 800 996099.