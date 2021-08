Tržaške občinske volitve: liste štirih strank še ni na obzorju

Skupne liste štirih političnih subjektov leve sredine, ki bi na prihodnjih tržaških občinskih volitvah podprla župansko kandidaturo Francesca Russa, še ni na obzorju. Srečanja predstavnikov strank Slovenska skupnost, Italia Viva, Občani in Italijanske socialistične stranke, ki je bilo predvideno 6. avgusta, naposled ni bilo, možnost oblikovanja tovrstne liste pa naj bi se celo oddaljevala oz. naj bi bilo še kar nekaj vprašanj, ki bi jih bilo treba rešiti.

Tak vtis ima človek po povpraševanju o poteku sestanka, ki ga naposled ni bilo. Tržaški pokrajinski sekretar SSk Marko Pisani je bil precej redkobeseden: »Pogajanja so v teku,« je dejal in potrdil, da je sestanek odpadel. Veliko vprašanje naj bi predstavljala nepripravljenost IV, da na skupni listi nastopi s svojim simbolom.

Drugače SSk gleda, katere so možnosti. »Naš cilj je, da vsaj ponovimo rezultat izpred petih let, tudi zato, ker menimo, da je predstavnik v tržaškem občinskem svetu seveda važen, ampak so ravno tako važni tudi predstavniki v rajonskih svetih,« pravi Pisani. Kar se tiče povezav, sta v tem trenutku na mizi dve opciji, v prihodnjih urah pa bodo videli, kako se bodo stvari razvijale. O drugih možnostih pokrajinski sekretar SSk, ki bi se moral danes sestati z županskim kandidatom leve sredine Francescom Russom, sinoči ni bil pripravljen govoriti. Drugače je stranka že evidentirala morebitne kandidate za občinski in rajonske svete, njihova imena pa so še skrivnost.

Tržaška občinska svetnica IV Antonella Grim je bila še bolj redkobesedna: čakalo naj bi se na nov sestanek, glede vprašanja (ne)prisotnosti simbola njene stranke na simbolu morebitne skupne liste pa je osebno mnenja, da obstajajo še druge stvari, ki jih je treba rešiti. Občinska svetnica Občanov Maria Teresa Bassa Poropat in pokrajinski sekretar PSI Gianfranco Orel pa se nista odzvala na klice.