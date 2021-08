Uredba o območju železarne je dejstvo

Italijanski minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti je danes (5. avgusta) podpisal uredbo za izvedbo načrta za zavarovanje in sanacijo območja škedenjske železarne, kar bo omogočilo izvedbo dolgo pričakovanih del. Prav danes je Giorgetti ob robu vrha G20 o digitalizaciji obiskal območje, kjer družba Arvedi razpolaga z valjarno in potrebuje v kratkem času odobritev nadaljnjih del za povečanje dejavnosti in števila delovnih mest. Na to je ministra opozoril izvršni direktor družbe Mario Caldonazzo. Razstavitev stare železarne se je dejansko končala, družba Arvedi pa je pripravljena na omenjenem območju zgraditi novi hali z zmogljivostjo predelave milijona ton izdelkov, je dejal Caldonazzo. Program investicij je stekel že pred časom in družba Danieli iz Buttria bo od marca prihodnjega leta dobavljala stroje, zato je nujno potrebno izdati vsa dovoljenja, ki jih predvidevata programski dogovor in industrijski načrt za škedenjsko območje. S tem bi začeli z deli in tudi spoštovali sindikalni dogovor o dveletnem čakanju za delavce, meni izvršni direktor Arvedija.

Podpis uredbe je pozitivno ocenil predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, za katerega se je od besed prešlo k dejanjem, za ministra za kmetijstvo Stefana Patuanellija pa gre za nadaljevanje dela bivše Contejeve vlade in tistega, kar je bilo načrtovano pred letom dni.