V 24 urah je prekolesaril 594 kilometrov, počival pa le 25 minut

Ultrakolesar Aleš Tul se je 30. julija udeležil vzdržljivostne kolesarske dirke Slo24Ultra, ki je potekala v Dobrovniku v Prekmurju. Kot pove samo ime dirke, gre za 24-urno ultrakolesarsko preizkušnjo, ki je letos štela tudi za evropsko prvenstvo. Osemintridesetletni Mačkoljan je v moški kategoriji U50 zasedel zelo dobro 4. mesto, potem ko je v 24 urah prekolesaril kar 594 kilometrov oziroma 54 krogov. S prekolesarjenimi 891 kilometri (81 krogov) je zmagal Slovenec Stanko Vrstovšek, ki je tudi lastnik svetovnega rekorda v 24-urni vožnji na cesti (914 km). Tul je bil zadovoljen z rezultatom, predvsem pa se je veselil dejstva, da se je po dolgem času spet udeležil ultrakolesarske dirke: »Po dolgem covidnem obdobju je že udeležba na dirki velik dosežek. Da sem jo zaključil in ob tem dosegel tudi dober rezultat, pa je res lep občutek.«

Dirka, ki se je začela ob 18. uri in se končala ob isti uri naslednjega dne, je potekala na 11-kilometrski pretežno ravninski trasi med Dobrovnikom, Turniščem in Renkovci. Tul se je na dirko začel pripravljati v začetku leta, pred tem pa je pod vodstvom svojega dolgoletnega trenerja Saška Kalca opravil večmesečne bazične priprave. »Do zdaj sem v letu 2021 prekolesaril že 9900 km, računam da jih bom do konca leta tam nekje med 16 in 17 tisoč. Treniram tako na cesti kot na trenažerju s pomočjo spletne aplikacije Zwift. Običajni treningi niso krajši od 6 ur, za veliko noč pa sem denimo doma na trenažerju neprekinjeno kolesaril 12 ur. Ultrakolesarske dirke se namreč povsem razlikujejo od običajnih kolesarskih maratonov in so zato tudi treningi različni« je dejal 38-letni Mačkoljan, ki je zaposlen v mesnici v zadružni prodajalni na Opčinah.

V Dobrobovniku sta Tula spremljala mama, ki je skrbela za prehrano med dirko, in trener Kalc, ki je pozorno spremljal kolesarjenje svojega varovanca in mu iz boksov diktiral ritem. »Pred dirko mi je trener postavil cilj 600 km v 24 urah. Le za nekaj kilometrov mi ga ni uspelo doseči. V 24 urah sem si privoščil vsega le 25 minut pavze. Prvič sem si ob 6. uri vzel 15 minut za obilnejši obrok z juho, rižem in kavo, nato pa sem se ustavil nekaj minut pred 12. uro zaradi krčev,« je dejal Tul.