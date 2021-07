Davi sta tržaški župan Roberto Dipiazza in občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi obiskala delavce konzorcija Stabile, ki v predoru Bombelj skrbijo za sanacijo oboka galerije. V četrtek zvečer so občinski redarji zaradi padanja ometa predor namreč zaprli za promet, občinski uradi so izvajalcu del poslali drugi opomin. Dela so se k sreči pričela takoj, nadaljevala se bodo še danes in jutri. V sredo bodo eno glavnih cestnih povezav v mestu končno ponovno odprli za promet.