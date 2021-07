Več kot 1000 muslimanov je v Trstu praznovalo Eid al-Adha

Verniki s celega sveta so se danes, na praznik žrtvovanja, udeležili romanja v Meko. V Trstu pa se je na nogometnem igrišču pri Sv. Alojziju zbralo več kot 1000 muslimanov na jutranji molitvi. Eid al-Adha – islamski praznik žrtvovanja – spominja na trenutek, ko je Alah Abrahamu ukazal, naj žrtvuje svojega sina. »To je spomin na največje možno žrtvovanje,« je povedal Saleh Igbariah, predstavnik in nekdanji predsednik islamskega kulturnega centra v Trstu, ki je danes tudi vodil molitev na športnem igrišču. »Zaključek zgodbe poznamo vsi: Abrahamu ni bilo treba ubiti sina, ker je bogu dokazal, da popolnoma zaupa vanj. Povest je pa primer velikega spoštovanja in zaupanja v boga,« je razložil in dodal, da je današnja slovesnost praznik vseh in ne samo muslimanov, saj bi se moral vsak človek dnevno žrtvovati za bližnjega, za družino, prijatelje, revne in osamljene.

Islamski kulturni center v Ulici Maiolica skrbi za potrebe krajevne islamske skupnosti. Ker v Italiji njihova vera ni uradno priznana, je vloga muslimanskega duhovnika prepuščena požrtvovalnosti prostovoljcev; tako da je tudi za branje korana danes poskrbel sam Igbariah.