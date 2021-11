Veliki trg obkolili s pregradami

Veliki trg se je danes zjutraj prebudil obkoljen z visokimi ograjami in pregradami. S tovrstnim sporočilom je želela biti tržaška kvestura še veliko ur pred popoldanskim deželnim shodom proti covidnemu potrdilu, ki ga je sklical odbor No Green Pass, popolnoma jasna. Prefekt je 1. novembra črno na belo postavil prepoved protestiranja na kraju, kjer med drugim domujejo Prefektura, Dežela FJK in Občina Trst in to velja kot pribito, bi lahko povzeli ob pogledu na postavljene ovire.Do 15. ure, ko bo sprevod krenil izpred glavne železniške postaje na mestno nabrežje (nato pa po Ul. Mazzini do Goldonijevega trga, Ul. Carducci in nazaj proti postaji), je dostop omejen le za prevozna sredstva, potem pa bo prepovedan tudi za pešce. Oblasti predvidevajo, da bi se lahko današnjega protesta udeležilo približno 8000 ljudi iz cele Furlanije - Julijske krajine, saj so organizatorji izpostavili deželni pečat dogodka. Približno 400 pripadnikov varnostnih organov od včeraj zvečer preverja osebne dokumente voznikov in potnikov v vozilih, ki peljejo v mesto, da bi prestregli morebitne nasilne posameznike.

Organizatorji bi morali v skladu z novo županovo odredbo med shodom s svojimi nadzorniki spodbujati udeležence, naj nosijo zaščitno masko in spoštujejo medosebno razdaljo, ker število okužb v mestu narašča. Odbor No Green Pass je dal vedeti, da odredbe ne bo spoštoval ter pozval protestnike, naj ravnajo razumno. Pretijo pa jim zaradi tega denarne kazni in kazenske ovadbe.