Znanost si utira pot v mestu

Samo še borih deset dni nas ločuje od začetka velike znanstvene prireditve Esof – EuroScience Open Forum 2020, ki bo od 2. do 6. septembra pod geslom Svoboda znanosti, znanost za svobodo Trst uvrstila na sam vrh evropskih prestolnic znanosti.

Na Velikem trgu so se medtem (na ogled bodo do 17. septembra) pojavili veliki potujoči paneli, na katerih so natisnjene fotografije o najsodobnejših znanstvenih uspehih. Code of the Universe (Kodeks vesolja) je naslov fotografski inštalaciji, ki prihaja naravnost iz ženevskega Cerna, največjega laboratorija za fiziko delcev na svetu, in želi ponuditi Tržačanom in vsem mestnim obiskovalcem pokušino tega, kar bo Esof, saj zajema ključne cilje znanstvenih raziskav, tehnološkega napredka in raziskav v svetovnem merilu ter predstavlja možne družbene vplive velike evropske raziskovalne infrastrukture.

Potujoča raziskava s svojimi podobami in zgodbami o zapletenosti sveta okrog nas oz. o neodgovorjenih fizikalnih vprašanjih obiskovalce vabi k razmišljanju o dolgi poti do nekaterih znanstvenih dosežkov in o tem, kako raziskave oblikujejo naše življenje.

Program predavanj, srečanj in dogodkov v živo (v skladiščih 27 in 28 v starem pristanišču) in na daljavo je nemogoče strniti na straneh dnevnika, tako da vabimo bralce, naj sedejo pred računalnik in na spletni strani www.esof.eu mirno »prelistajo« 32 strani vabil k udeležbi; ravno tako jim bo jasno, koliko bo moral vsak odšteti za morebitno udeležbo na srečanjih.