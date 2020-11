6500 tovornjakov letno s ceste na železniške tire

Vlaki, ki so pred nedavnim začeli povezovati tržaško pristanišče z bavarskim mestom Nürnberg, bodo predvidoma vsako leto s cest spravili okoli 6500 tovornjakov, ki bodo tako potovali po železniških tirih, kar bo tudi pomemben prispevek k zmanjšanju izpustov CO2 v zrak. Tako poudarjajo pri italijanskih železnicah, ki, tako kot pred dobrimi desetimi dnevi predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino, pozitivno ocenjujejo novo povezavo. Le-ta je zaživela v začetku novembra, ko je iz Trsta odpotoval prvi vlak, ki bo do konca leta povezoval tržaški peti pomol s terminalom TriCon v Nürnbergu enkrat tedensko, v letu 2021 pa dvakrat tedensko.

Projekt je nastal po zaslugi danskih ladjarjev DFDS, v Nemčijo pa prevažajo zabojnike, ki v Trst priplujejo iz Turčije in Grčije. Za povezavo skupaj z družbo Alpe Adria skrbi družba Mercitalia, ki deluje v okviru italijanskih železnic in skrbi za prevoz do Trbiža, od Trbiža naprej pa skrb za prevoz po avstrijskih in nemških tirih prevzame družba TX Logistik. Vlaki prevažajo polpriklopnike P400, zamenljiva tovorišča C45 in zabojnike High-Cube.