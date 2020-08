Izolski policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da se na območju med plažo Delfin in marino v Izoli utapljata dve osebi. Eno onemoglo osebo, 76-letno plavalko, jim je ob pomoči občana uspelo rešiti iz vode. Druga plavalka, 78-letnica z območja Domžal, je kljub oživljanju na kraju umrla, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Do nesreče je prišlo zaradi močnih tokov morja, ki so nastali ob plimovanju, so še pojasnili na policiji.